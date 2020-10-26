Rıdvan Dilmen: Uzak ara Fenerbahçe!

26 Ekim 2020 Pazartesi, 08:23

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yorumladı. Futbol yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de %100 Futbol programında konuştu. Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısında ve sonunda açıklamalarda bulundu.

Dilmen'in görüşleri şöyle:

Seyircisiz olmasına rağmen ilk yarıyı iki takım da geçmişteki rekabetlerine ve kendilerine yakışır tempoda oynadılar. Fenerbahçe maçın ilk 15 dakikasında öldürücü bir tempoyla başladı. Trabzonspor şut atamadı. Trabzonspor takımı 15. dakikadan sonra deplasmanda gibi oynamadı. Golde Sosa ve Lemos'un anlaşmazlığı oldu. Sonrasında Gökhan'ın da hatası var. Orada rakibini çekip indireceksin.

Trabzonspor'un stoperi Vitor Hugo'yu çok beğendim. Çok dengeli bir stoper. Ön tarafta da rahatsız edici bir Abdülkadir Ömür vardı. Maçın kilit adamı Ozan'dır. Pelkas da iyi oyuncu. Erol Hoca belki Novak'ı oyuna alıp sol beke çekip, Caner'i de sol öne çekip, Pelkas'ı forvet arkasında değerlendirebilir.

ORTA SAHASI YOK

Trabzonspor ince bir çizgide gidiyor. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından puan çıkmaması travma oldu.Trabzonspor maçta tek kart gördü ve 1-1 olunca çözüldüler. Planlamayı doğru yapan ile yanlış yapanın farkını gördük. Trabzonspor pandemiden sonra 8 hafta çok kötü gitti. Sonrasında teknik adam konusunda yanlış yaptılar.Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu var ama Trabzonspor'un bu kadar güçlü kadrosu yok. Colman, Sosa, Selçuk İnan gibi orta sahalardan sonra bu orta sahalarla olmaz. Luiz Gustavo Türkiye'de 1 numara. Fenerbahçe'de Erol Bulut devre arasında 'ya herro, ya merro' dedi ve kazandı.

Fenerbahçe galibiyeti hak etti. İyiye yakın bir oyun oynadı. Fenerbahçe'de işler; Kuyt, Sow, Webo olayına gidiyor. Samatta, Cisse ve Enner Valencia. Ligin şu ana kadar açık ara ligin en iyi takımı. Fenerbahçe şu anda %60'larda daha iyi olabilir. Zaman zaman mağlup de olabilir. Fenerbahçe'de ligi forse edecek hava görüyorum.