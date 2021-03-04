Rıdvan Dilmen: Yüreği yeten varsa!

04 Mart 2021 Perşembe, 05:45

Süper Lig'in 28. hafta maçında Ankaragücü, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı kırmızılı takımın liderlikten olduğu bu karşılaşmayı NTV'de değerlendirdi.

İşte Dilmen’in açıklamaları:

Beklediğim bir Ankaragücü, beklemediğim bir Galatasaray çıktı. Galatasaray topu yavaş çevirirken Mostafa Mohamed’i topla buluşturamadılar. Ankaragücü tedbirini almış.

Ankaragücü ne istediyse Galatasaray onu yaptı. Diğer yandan açık konuşmak gerekirse, bu haftaya kadar Muslera’nın taşıdığı maçlar vardı. Bu akşamsa bireysel anlamda herkes performansının altındaydı. Onyekuru ve Arda hayal kırıklığı. Fatih Terim ise Emre Kılınç’tan çok çabuk vazgeçti.

Galatasaray’ın hem Alanya hem Erzurum maçının ikinci yarısında oyun tamamen rakipteydi.

Ben iki forveti oyunun sonuna saklar dedim. Şablonda değişiklik yapmadan 3 değişiklik yaptı Fatih Hoca. 1-0’da erken risk aldı.

Kerem’i Babel’in önünde gördük. Süre aldığı bölümlerde iyi oynadı. Savunma arkasına doğru bir koşu ve klas bir vuruşla golü attı.

'GALATASARAY ÇOK İYİ OYNAMIYORDU AMA KAZANIYORDU'

Bunlar olacak. Diğer takımlar da puan kaybedecek. Fenerbahçe’nin ideal kadrosu henüz oluşmadı. Galatasaray da çok iyi oynamıyordu ama kazanıyordu. Beşiktaş, skordan bağımsız oyunu her şeyiyle iyi oynuyor.

Beklenmedik bir puan kaybı demeyelim. Seyircisiz ortamda beklenmedik diye bir şey yok.

Ben hakem olsam, bundan daha güzel fırsat bulmam. Seyircisiz maçlar. Bugün de çok konuşulacak hakem. Maç 2-1 oldu, kafası takıldı. Mükemmel götürdüğü maçta dağıldı.

MOSTAFA MOHAMED'İN KIRMIZI KARTI VE PENALTI POZİSYONU

Kırmızı kart tartışılır ama kurallar, dirsek kırmızı kart diyor. Luyindama’ya yapılana kırmızı kart dediysek bu da yaralayıcı bir hareket.

Penaltı pozisyonunda faul yok zaten, hakem eli gördü. El olayında da top Arda'nın dizinden sekti. El açık olmasa bence hakem penaldı vermezdi.

'YÜREĞİ YETEN VARSA...'

Futbolda adalet kelimesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Önerimi 4 ay önce söylediğimde kimse ciddiye almadı. Sporun içinde bende dahil olmak üzere devletin makamlarına kimliğimi vermeye hazırım. Galatasaray asbaşkanı, haklı bir şekilde ‘Haksızlığa uğradık’ diyor. Fenerbahçe başkanı diyor, Trabzonspor başkanı diyor. Demek ki bir tuhaflıklar var.