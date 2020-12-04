Rıdvan Dilmen'den Aboubakar'a: En değerli..

04 Aralık 2020 Cuma, 21:55

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de %100 Futbol programında konuştu. Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısında ve sonunda açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

İlk yarısını Beşiktaş'ın 1-0 önde bitirdiği Beşiktaş-Kasımpaşa maçının devre arasında açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, "48 dakika boyuncu Beşiktaş'ın üstün oynadığı bir karşılaşmaydı, Beşiktaş ilk yarı da oyuna hükmetti. Beşiktaş geçen hafta yoğun, yorucu bir maç oynadı. Pazar ile Cuma arasındaki farkı karşılaştırmak bence doğru değil, 5 gün yeterli ama bu temposuzluk doğal. Sergen Yalçın'ın serzenişi doğru değildi." ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Aboubakar'ın performansı Beşiktaş için çok değerli. Beşiktaş sıkıntılı bölge savunma dışındaki tüm sorunları çözüyor. Fizik olarak o hantallığını atmış göründü. Beşiktaş'ın attığı gol tam bir sistem golüydü. Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda top ele gelse verecekti, yukarı geldiği için bence vermedi. Bana göre yakın mesafe olduğu için penaltı değil"

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Dilmen, "Maç öncesinde karşılıklı gollü geçer tahminleri vardı. Bu da doğaldı. Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan 9 puan! 10 gol atmış, 5 gol yemiş bir Beşiktaş. Bu camia için çok değerli. Beşiktaş'ta Welinton'un oynamasının sebebi Larin'den dolayı takım boyunu uzatmaktı. Sergen Yalçın adaletli bir teknik adam, oyuncu bu adaletli hissediyor. Derbide goller yemesine rağmen Utku Yuvakuran'la devam etti." dedi.

'STOPER TRANSFERİ OLABİLİR'

Beşiktaş'ın devre arasında stoper transferi yapabileceğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Rıdvan Yılmaz her geçen gün üzerine koyuyor. Adaşım Rıdvan çaylaklık dönemini çok kısa sürede geçmek üzere. Fabrice N'Sakala geçen hafta gol attı, hazırlanmak için bir hafta geçti ama Sergen Yalçın, Rıdvan'ı oynattı. Sergen Yalçın'ın otoriter ve cool bir duruşu vardır. Beşiktaş'ta devre arasında taraftarların gönül rahatlığıyla izleyebileceği bir stoper alınabilir mi? Bence bu bölgeye transfer olabilir. Beşiktaş kötü oynuyor diyoruz fakat takım 3 -0 kazanıyor." diye konuştu.