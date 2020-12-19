Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut için ilginç yorum: Teşekkür edeceksin!

19 Aralık 2020 Cumartesi, 21:53

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de %100 Futbol programında Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hakkında konuştu.

Dilmen, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşması ilk yarısında ve sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar...

İlk yarısı Gaziantep FK'nın 2-1 üstünlüğüyle sona eren Gaziantep - Fenerbahçe maçının devre arasında açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, "İlk golde Altay Bayındır olmuş olsaydı gol olmayabilirdi. Fenerbahçe'nin 1 tane pozisyonu vardı, o da gol oldu. Nazım'ın ortasında Pelkas attı. Hiç ligimizi bilmeyen birisi bu akşam maça gelse bu sarılı takım lig 2. deseler bir daha hiç maça gelmez. Fenerbahçe bu akşam berabere kalırsa lig ikinci olacak." dedi.

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki performansını eleştiren Dilmen, "Bir kere şu var ki Sumudica’nın takıma eli değiyor çok net. Kayserispor'da da, Gaziantep'te de hocanın takım üstündeki ağırlğını görüyorsunuz. Hem oyun olarak hem de fizik olarak. Gaziantep FK, Türkiye'nin 3'lü oynayan tek takımı. Arıyorum arıyorum Fenerbahçe'nin doğru bir yerini... Savunmadan orta saha forvetine kadar. Takım Gustavo'ya uyuyordu, Gustavo 2-3 haftadır takıma uyuyor ve 'Yeter' diyor. Tisserand zaten... Geçen hafta da yaptırdı bir penaltı. Fenerbahçe'nin neresi doğru ki.." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrasında konuşan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe bugün 1 puan alsa, ikinci oluyor, kazansa liderle eşitleniyor. Bu Fenerbahçe takımı daha 13. haftada son 6 haftada 4 mağlubiyet aldı. Ne biçim lig burası ya? Fenerbahçe savunması 'savunma' değildir! Bir tarafta böylesi bir teknik direktör, bir diğer tarafta hangisi teknik direktör belli değil. Selçuk Şahin bağırıyor, Volkan Demirel bağırıyor, Erol Bulut bağırıyor. Fenerbahçe'de kimin antrenör olduğu belli değil." diye konuştu.

'EROL BULUT'A TEŞEKKÜR EDECEKSİN'

Fenerbahçe'de rakidal kararlar alınmasını söyleyen Dilmen, "Fenerbahçe takımında 3-4 kişiyi kadro dışı bırakacaksın. Burası Fenerbahçe! Erol hocaya da teşekkür edeceksin. Samatta diye bir oyuncu geldi Fenerbahçe'ye. Samatta, 17 Kasım'da Tanzanya Milli Takımı'nda sakatlandı. Tanzanya gazetelerinde ikinci maçta oynayamayacak üzüldük deniyor. Fenerbahçe'ye 35 yaşında Emre Abi için gelmeyeceksin. Fenerbahçe için geleceksin!" dedi.