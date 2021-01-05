Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk açıklaması: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş!

05 Ocak 2021 Salı, 09:39

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de %100 Futbol programında Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hakkında konuştu.

Dilmen, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşması ilk yarısında ve sonunda açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ilk yarısını yorumlayan Rıdvan Dillmen, "Ben iki açıdan baktım, ilk açı değil ama 2. açıdan net penaltı. VAR penaltısı bu. Halis Hoca görmediyse bile Zorbay Küçük çağırmalıydı VAR'a. (Sinan-Yusuf pozisyonu için) Kasımpaşa'da iyi oynayan tek oyuncu göremedim, sahada yoklar. İki ekipte de eksikler var ama silik bir görüntü verdiler. Fenerbahçe'nin iyi hazırlandığını gördük. Pelkas, Fenerbahçe için çok değerli bir oyuncu. Fatih Saraç Bey'e de teşekkür ederim. Thiam'ı Fenerbahçe'ye hediye etmiş. Hediye ediyorsun, sana silah olarak geri dönüyor, 2 tane atıyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Rıdvan Dilmen, "Sinan bu akşam iyiydi. Pelkas'ın ne kadar doğru bir transfer olduğunu bugün gördük. Ferdi tam bir açık alan oyuncusu... Bu akşam neden ilk 11'de başlamaması gerektiğini gördük. Anadolu takımlarına karşı Ferdi'yle başlayamazsın. Fenerbahçe bugün final maçı gibi istekli oynadı. 1 penaltısı da verilmedi." dedi.

'ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA F.BAHÇE, G.SARAY VE BEŞİKTAŞ OLUR'

Bu sezon şampiyonluk yarışında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş olacağını ifade eden Dilmen, "Ligin bitmesine daha 24 hafta var ama şunu söyleyeyim. Ligin ilk üçünde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olur. Şampiyonluk yarışı bu 3 takım arasında geçer." dedi ve şöyle devam etti:

"Ali Koç, daha ligin 3'te 1'i oynanmışken Erol Bulut'u göndermem benim ve kulübün imajını sarsar diye düşündü bence. Göndermekle göndermemek arasında gitti geldi diye düşünüyorum."

Ali Koç'un Kasımpaşa maçı sonrasında yaptığı açıklamalarını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "2 maçta Fenerbahçe 7 gol attı, 1 gol yedi. 2 maçta 7 gol atan bir kulüp başkanı olarak Ali Koç serzenişte bulunuyor. Ben bunu değerli buluyorum. Bazı şeyleri görüyor ve duyuyor. Mektup yazmış, cevap alamamış, tuhaf. Süper Lig'de VAR'da maç yöneten hakemleri La Liga'ya, Premier Lig'e, Bundesliga'ya büyük liglere yollasak, 2 hafta sonra pasaportsuz gönderirler! Bugün Sergen Hoca ile görüşecektik. Bana "Penaltı değil demişsin hocam" dedi. Çok güzel bir sohbet oldu. "Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Thiam'ın pozisyonuna bir şey dedin mi hocam?" diye sordu. Ben de "Penaltıyla alakası yoktu demiştim" cevabını verdim. "Tamam o zaman hocam" dedi. Verilen penaltıların %40'ını vermem ben." şeklinde konuştu.

Dilmen şöyle devam etti: "Göksel Gümüşdağ, Rafael formasıyla ilgili sözlerimden sonra beni aradı, 'Hocam biz dostuz' dedi. 'Yer değiştirelim, sana forma gelse ne derdin' dedim, 'Haklısın' dedi. Karagümrük - Galatasaray maçında temsilcinin raporuna göre Fatih Terim'e vallahi de, billahi de fazla ceza verdiler. Ciddiyetsizin cezası 4 maç mı? Benim bildiklerimi Ali Koç bilmiyor mu sanıyorsunuz!"