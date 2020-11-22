Rıdvan Dilmen'den, 'Yeni Alex Atiba' yorumu!

22 Kasım 2020 Pazar, 08:53

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Başakşehir maçını yorumlarken Atiba'nın yükselen formuna dikkat çekti. Dilmen, "Atiba yeni Alex" yorumunda da bulundu.

NTV'de açıklamalar yapan Rıdvan Dilmen: "Nedeni anlamsız bir şekilde 'Bu lig oynanır mı?' diye bir tartışma çıktı. Evet, vakalar var. Ekonomi de önemli, sporcular da oynamak istiyorlar. Hükmen mağlubiyet neden tartışıldı, anlamıyorum.

Atiba'nın üstünü örtün, üşümesin. Aman grip olma deyin, aman hasta olmasın. Atiba demek, çok başka şeyler demek.

Türkiye'de bir Atiba gerçeği var, çok özel bir oyuncu. Ligimizin yeni Alex'i Atiba.

Babası bugün Utku Yuvakuran ile gurur duymuştur. Sakat sakat Beşiktaş kalesini korudu.

Başakşehir 2. yarıda iyi oynadı. Giuliano goller kaçırdı, Chadli katkı sağladı. İlk yarıdaki Başakşehir gitti, Okan hocanın takımı geldi ve müthiş oynadılar. Bir anda 4-2'ye gelebilirdi maç,

Ayağa kalkıp alkışlayasım var. Beşiktaş - Başakşehir maçı, her saniyesi güzel bir oyun oldu.

Beşiktaş'ın 8 eksiği var, seyircisi yok. Beşiktaş'ın göğsünde 1903 yazıyor. Başakşehir iyi kulüp, Beşiktaş büyük kulüp. İyi kulüp, büyük kulüp gibi oynayamalı.”