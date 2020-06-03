Ringdeki kulak ısırma skandalına yeni açıklama geldi
Tekrar karşı karşıya gelecek Mike Tyson - Evander Holyfield ikilinin müsabakası dört gözle beklenirken Holyfield'dan şaşırtıcı bir açıklama geldi.
Tekrar karşı karşıya gelecek Mike Tyson - Evander Holyfield ikilinin müsabakası dört gözle beklenirken Holyfield'dan şaşırtıcı bir açıklama geldi.
Boksör Evander Holyfield’ın Mike Tyson ile yaptığı ünlü müsabaka tüm sporseverlerin aklındadır. İlk karşılaşmalarında Holyfield’ın mağlup etmeyi başardığı Tyson, 1997 senesinde Grand Garden Arena’da yapılan rövanş müsabakasında Holyfield’in iki kez kulağını ısırmış ve diskalifiye olmuştu. Karşılaşma sonrası Tyson’a iki sene men cezası verilirken, düşüşe geçen kariyeri tam anlamıyla tepe taklak olmuştu.
Yıllar içinde ikili arasındaki rekabet efsaneleşti ve sporseverler arasında konuşulur hale geldi. Buna karşın Holyfield durumdan şikayetçi olmadığını, aksine affedicilik hakkında konuşmasını sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.
Holyfield durumu, “Beni rahatsız etmiyor. Büyük bir acı duymuştum ama yaşandığı için mutluyum. Kulağımı ısırdığı iyi oldu. Çünkü bu sayede affetmenin ne demek olduğunu konuşabiliyoruz. Eğer birisi evinize izinsiz girerse siz, ‘Acaba ben onun evine nasıl girerim?’ diye düşünmezsiniz.
İnsanlar Mike’ın ne kadar donanımlı olduğunun farkında değiller. Herkes onun deli olduğunu sanar ancak o şu anda bir iş insanı. Yaşlandığınız zaman eskisi gibi kalamazsınız” sözleriyle ifade etti.
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