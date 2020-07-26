Rip akıntısına kapılan çocuk yaşamını yitirdi

26 Temmuz 2020 Pazar, 18:35

İstanbul’dan ailesiyle birlikte Sakarya’nın Karasu ilçesindeki yazlıklarına gelerek denize giren Esra Kürekçi, rip akıntısına kapılarak birden gözden kayboldu. Vatandaşlar ve cankurtaranlar, küçük çocuğun yardımına koşarak Kürekçi'yi denizden çıkardı. 112 Acil ekibi, çocuğa ilk müdahaleyi yaparak, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Esra Kürekçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ailesi büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

RİP AKINTISI (ÇEKEN AKINTI) NEDİR?

Rip akıntısı, (Çeken akıntı) deniz dibindeki kum tepelerinden kırılan dalgaların çukur bölgelere hareket etmesinden oluşur. Deniz suları kıyıdan açığa doğru hızla hareket eder. Dalga yüksekliği arttıkça çeken akıntının gücü de artar. Çeken akıntı en çok rüzgarlı, dalgalı, fırtınalı havalarda ve Karadeniz sahillerinde görülür. Bilinenin aksine bu akıntılar dibe çekmez. Yüzen kişiyi kıyıdan açığa doğru sürükler. Yüzücü açığa sürüklenirken panikler ve kıyıya dönmeye çalışır. Boğulma vakaları da genellikle bu yüzden yaşanır.