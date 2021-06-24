Rıza Akpolat’tan Beşiktaş halkına teşekkür

24 Haziran 2021 Perşembe, 13:23

Beşiktaş Çarşı’da işyerlerini ziyaret edip esnaf ve halkla buluşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’na yüzde 83.90 gibi rekor bir oranda oy veren Beşiktaşlı yurttaşlara teşekkür etti.

Başkan Rıza Akpolat teşekkür ziyareti ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul halkı 31 Martta Sayın Ekrem İmamoğlu’nu seçmesine rağmen haksız ve hukuksuz bir biçimde seçim iptal edilerek halkın iradesi yok sayıldı. 23 Haziran’da yapılan seçimde İstanbul halkı kendi iradesine sahip çıkarak Ekrem Başkanı tarihi bir oyla yeniden büyükşehir belediye başkanı seçti. Bu seçimde Beşiktaş halkı İstanbul’da tarihi bir rekora imza atarak Sayın Ekrem İmamoğlu’na % 83.90 oranında oy vererek demokratik tercihindeki kararlılığını gösterdi. Beşiktaş’ımızda halkımızın ortaya koyduğu demokratik iradeye bir kez daha teşekkür ediyorum. Nazım Usta’nın söylediği gibi Yürümek; dost omuzbaşlarını omuzlarının yanında duyup, kelleni orta yere yüreğini yumruklarının içine koyup yürümek!... Yürümek; yolunda pusuya yattıklarını, arkadan çelme attıklarını bilerek yürümek... Yürümek; yürekten gülerekten yürümek... İkinci yılında rekor bir oyla seçilen ve bütün engellemelere rağmen hizmetlerde rekor kıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Ekrem Başkanımızın öncülüğünde halkımız için, çalışmaya, üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz. Milletin zaferi, halkın coşkusu unutulmayacak… Teşekkürler demokrasinin kalesi Beşiktaş…”