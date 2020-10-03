Rıza Çalımbay: Bütün Türkiye bizimle beraber olacaktır

03 Ekim 2020 Cumartesi, 13:00

Süper Lig ekiplerinden Demir GSivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ben inanıyorum ki bütün Türkiye de bizimle beraber olacaktır. Çünkü biz hem kendimiz için hem de Türkiye için oynayacağız. Bu bizim için milli takım gibi oluyor. İnşallah alnımızın akıyla çıkacağız" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel-Aviv ile eşleşen kırmızı-beyazlıların teknik patronu Çalımbay, kurayla ilgili şunları kaydetti:

"Her şeyden önce hayırlı olsun. Sivasspor için de hayırlı olsun. Çünkü uzun bir süreden sonra Avrupa kupalarına tekrar katılıyoruz. Bu da bizim için çok önemli. Türkiye için de çok çok önemli. Bu da bizi daha da çok hırslandırıyor, arzulandırıyor. Çok istekli oluyoruz. Çünkü Türkiye'ye puan kazandırmak istiyoruz. Onun için sorumluluğumuz fazla. Her şeyin de bilincindeyiz. Tabii ki öbür gruplara baktığınız zaman kağıt üstünde iyi bir grup gibi gözüküyor ama öyle değil. Onların hepsi kariyerli takımlar. Hem kendi ülkelerinde olsun hem Avrupa'da olsun çok iyi şeyler yapmış takımlar. Biz hepsini farkındayız. Tek gayemiz o gruptan çıkmak. Çıkmak için de tabii ki çok çalışıp çok iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Şimdi bir avantajımız oldu bizim, bu hafta haftayı bay geçiyoruz. Arkadaşlarımıza izin de verdik. Milli takıma giden de var. Bazı arkadaşlarımızın kişisel problemleri de var. Onların hepsi de yarın geliyor. Şu anda 3 kişi hariç, takım olarak hazırız."

Sezona alternatifli bir kadro ile başladıklarına dikkat çeken Çalımbay, "Bizim şu andaki tek amacımız Kayserispor maçı. Kayserispor maçından sonra zaten İspanya'ya Villarreal maçına gideceğiz. Oradaki maçı da iyi bir şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ben takımıza güveniyorum. Ona göre de zaten, geçen sezon gibi değil, daha çok alternatifli bir takım yaptık. Herkesin alternatifi olan bir takım yaptık ki hem kupa hem lig bunları bir arada götürmemiz gerekiyor. Perşembe günleri Avrupa kupa maçı oynayacağız. Pazar, pazartesi belki de lig maçlarımızı oynayacağız. İkisini de inşallah iyi bir şekilde götürmeye çalışacağız" diye konuştu.