Rıza Çalımbay'dan çok konuşulacak hakem yorumu: Onları ciddiye almıyorum

22 Kasım 2020 Pazar, 09:23

Sivasspor'da hakem öfkesi itmiyor.Teknik direktör Rıza Çalımbay, “Covid-19 testi pozitif çıkan 5 arkadaşımız ve sakatlığı bulunan 4 arkadaşımız vardı. Kadroyu çıkarırken zorlandık. Kadromuz gerçekten çok kaliteli ve bugün de bunu gösterdiler. Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettiler. Biz rahatlıkla Karagümrük’ü geçerdik, sadece hakem engeline takıldık. Geçen hafta da Galatasaray maçında hakem engeline takılmıştık" dedi.

"HAKEMİMİZ HAZIR DEĞİL, HİÇBİRİ VAR’I KULLANAMIYOR"

Hakemlerin hiçbirinin VAR sistemini kullanamadıklarını söyleyen Çalımbay, “Bizim penaltı pozisyonumuz vardı geçen hafta. Gözünün önündeki pozisyon için VAR’a gitti. Bugün ise penaltı pozisyonunda VAR’a gitmedi ve izlemedi. İki hakemi de kınıyorum. Ellerinde VAR gibi bir şey var ama gidip bakmıyorlar. Birbirlerini kolluyorlar. Bu penaltı pozisyonu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’a olsa bin kere bakarlardı. Biz birçok kez bu konularda haksızlığa uğradık. 3 puanımız hakem yüzünden gitti. 3 gün sonra bir maçımız var. Hem kendimiz hem Türkiye için çabalayacağız. Biz orada puanlar alıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama burada hakem arkadaşlar bir şey yapmamamız için uğraşıyorlar. Ben artık hakemleri ciddiye almıyorum. Yönetici arkadaşlarımız gerekeni yaparlar. Bir tek ben söylüyorum, sonra çok konuştum oluyorum. Bana göre hiçbir hakemimiz hazır değil, hiçbiri VAR’ı kullanamıyor. Büyük takım maçlarında korkarak maç yönetiyorlar. Bunu geçen haftaki Galatasaray maçından dolayı söylüyorum. Korkmadan delikanlı gibi yönetmelerini istiyorum" diye konuştu.

Maçın ardından Hüseyin Göçek ile konuştuklarını belirten Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maçtan sonra görüştük ve pozisyon için 'izledik' dedi. Maç yeni bitmiş, nereden izledin ki. O VAR’ı boşuna mı koymuşlar. Ama maalesef izlemeye gitmedi hakem arkadaşımız, gitseydi belki görecekti penaltı olmadığını.”

