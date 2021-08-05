Rıza ve Ferhat, alkışlarla karşılandı
İstanbul Havalimanı'na sabah erken saatlerde gelen sporcuları çok sayıda kişi alkışlarla karşıladı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan grekoromen güreş 130 kiloda Rıza Kayaalp ve artistik cimnastik paralel barda Ferhat Arıcan'ın da aralarında bulunduğu kafile İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı'na sabah erken saatlerde gelen sporcuları çok sayıda kişi alkışlarla karşıladı.
Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Ferhat Arıcan, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.
Türkiye'de cimnastikte olimpiyat tarihinin ilk madalyasını aldığını hatırlatan Arıcan, "Bu madalya Türk spor tarihine geçti. İnşallah bu madalya yeni nesillere umut olacak ve daha da büyük başarılar kazanılacak." ifadelerini kullandı.
Olimpiyatlara altın madalya hedefleyerek gittiğini belirten Rıza Kayaalp ise, "Bunun için çok çalışmıştım. Yine nasip olmadı. Biliyorsunuz bir rakibimiz var kaç olimpiyattır ona takılıyoruz. Yapacak bir şey yok. 2024'te tekrar denemek istiyorum. Eğer altın madalya kazansaydım bırakacağım diyecektim ama alamadığım için diyemiyorum. 35 yaşında olimpiyat şampiyonu olmuş güreşçiler var, ben de 2024'te 35 yaşında olacağım. Bunun için çalışmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.
Kafileyi havalimanında karşılayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, kafiledeki sporcu ve antrenörlere teker teker çiçek takdim etti.
Video Haberler
- Ankara'da korkunç kadın ölümü
- Erdoğan'a 'Çay' tepkisi: Hortum getirseydi ya buraya
- CHP'li vekilden yardım çığlığı
- Yangına lastik ayakkabısıyla müdahale ediyor
- Yangın yerinde köylüden, Erdoğan'a isyan
- Termik santrale yaklaşan yangın böyle görüntülendi
- Kardeşlerin şakalaşması kavgaya neden oldu
- CHP'li vekil çileden çıktı: Bu bir çaresizlik!
- Zeytinburnu'ndaki korkunç patlama kamerada
- Restoranda korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
En Çok Okunan Haberler
- Ankara'da korkutan yangın
- Son anket! 'Bu pazar seçim olsa' tüm dengeler değişecek
- Böcek, yangınları anlattı, AKP sözcüsü kahkaha attı
- Habertürk yazarı Kübra Par'dan, Emre Kınay'a sert sözler
- Bakanlıktan 'Bu orman yanacak' açıklaması
- Erdoğan yangının sorumluluğunu CHP'li belediyelere yıktı
- İşte Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar!
- Konya’daki katliamla ilgili yeni gelişme
- Şef Mehmet: Bir şeyi imkansız kılan önyargılarınızdır
- Muhittin Böcek'ten canlı yayında çarpıcı iddia