TOKYO 2020 | Üç adım atlamada Necati Er altıncı oldu
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda üç adım atlama finalinde mücadele eden Necati Er, 17.25'lik derecesiyle olimpiyat altıncısı oldu.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti.
Londra 1948'de üç adım atlamada bronz madalya kazanan Ruhi Sarıalp'ten 73 yıl sonra bu branşta final gören ilk Türk atlet olan Necati, ilk 3 atlayışta 17.25 metre atlayarak 12 atlet arasında ilk 8'e girmeyi başardı ve finale devam etti.
Sonraki atlayışlarında istediğini gerçekleştiremeyen 24 yaşındaki milli sporcu, 17.25'lik derecesiyle finali 6. tamamladı.
Bu branşta Portekizli Pedro Pichardo, 17.98'lik derecesiyle altın madalyaya ulaştı. Çinli Yaming Zhu, 17.57 ile gümüş, Burkina Fasolu Hugues Fabrice Zango ise 17.47'lik atlayışıyla bronz madalya aldı.
Zango, bu başarısıyla ülkesine tarihinin ilk olimpiyat madalyasını kazandırmış oldu.
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