'Rızaya dayalı ensest ilişki' haberine tepki yağdı!
Ebeveynlerin "rızaya dayalı" olduğu sürece çocuklarıyla evlenebilmeleri gerektiği konusundaki görüşlerini paylaşıp, bunun suç olmaktan çıkarılması gerektiğini savunan iki aktivistle röportaj yapan New York Post gazetesi tepkilerin hedefi oldu.
Cumartesi günü yayımlanan makalede, uluslararası kampanya düzenleyen Avusturyalı bir aktivist, 'rızaya dayalı ensestin' suç olmaktan çıkarılması gerektiğini, çabalarının eşcinsel hakları ve sivil haklar için düzenlenen hareketlerle karşılaştırdı.
Yaklaşık 60 ülkede ensest yasalarını değiştirmeye çalışan Avustralyalı Richard Morris, rıza gösteren yetişkinler arasındaki bu tür davranışların "suç sayılmaması gerektiğini" söyledi.
Yetişkinlerin sevgiyi, cinsiyeti, ikametini, evliliği paylaşma ve bunlardan yararlanmaya rıza gösterme hakkını, ilişkideki kişi sayısı veya ilişki üzerinde sınırlama olmamasını destekleyen Keith Pullman ile röportaj yapan New York Post gazetesine tepki yağdı.
Haberglobal'in haberine göre Pullman, "Bir yetişkinin ebeveyniyle evlenme hakkının olmadığını söylemek saçmadır" derken, aynı yaştaki yetişkinlerin savaşa gönderilebileceğini, ağır iş makinelerini kullanabileceğini, federal bir mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırılabildiğini, ancak çocukların ailesinden birileriyle ilişki yaşayamamasının 'gülünç' olduğunu söyledi.
Gazetenin haberi binlerce kez paylaşılırken, sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirip, "Bu iğrenç haber gerçek medyayla ilgili her şeyi anlatıyor." dediler.
Türkiye'de de 4 yıl önce Bodrum’da abisinin evli kızı Burcu Başoğlu ile uygunsuz bir şekilde görüntülenen ünlü sunucu Murat Başoğlu, patlak veren bu skandalın ardından hem 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti hem de kamuoyunun tepkisini çekmişti.
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