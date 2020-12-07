Rize’de ayılar, 25 yayla evine zarar verdi
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki köylere inen ayılar, girdikleri 25 evde bulunan eşyaları parçaladı.
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek kesimlerinde yiyecek bulamayan ayılar, Çiçekli Yaylası ve Kale köyüne indi. Yayladaki 25 eve giren ayılar, pençe ve dişleri ile kapılara ve pencerelere zarar verirken, birçok eşyayı ise dağıtarak parçaladı.
Kale köyü Muhtarı Mehmet Ali Yanmışoğlu, “Kar yağdıktan sonra yaylayı terk ettik. Hafta sonu ne var ne yok bakmak için yaylaya çıktık. Çiçekli Yayla ve Kale köyünde 25 haneye ayı girmiş ve evleri talan etmiş” diye konuştu.
Yaylada evleri bulunan Cevahir Tonyalı, “Hafta sonu akrabalarımızla birlikte yaylaya çıktı. Yaylaya çıkınca birçok evin kapısının kırık olduğunu gördük, şoka uğradık. Kapı girişlerine çakılan teneke korumalar bile sökülmüştü” dedi.
Eve girince şok olduklarını ifade eden Rabia Karanfil, "Yaylaya vardığımızda birçok evin, ayıların saldırısı sonucu talan edildiğini gördük. Özellikle evlerin mutfak bölümlerinde ve buzdolaplarında ciddi zarar vardı. Eve girdiğimizde ayıların izleri halen çok tazeydi. Belki daha erken gelsek ayılarla karşılaşabilirdik. Pençe izlerinden büyük bir ayı olduğunu anladık” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Maçoğlu sert çıktı: Seni orada bekliyor olacağım!
- ‘Motorun çalışması neden canlı yayında gösterilmedi?’
- Uyarılara rağmen 'foşur foşur'a devam!
- CHP'nin asgari ücret kampanyası gündem oldu
- Soylu’dan Habertürk yazarına ‘dinleme’ yanıtı
- AKP'li Zengin'e göre türban yoksa seçilme hakkı da yok!
- Yavaş'ın talebi aylar sonra onay aldı: Süreç başlıyor
- Soylu'ya yanıt verdi: 'Evet dinliyoruz' mu diyecekler?
- İmamoğlu, ilk yolsuzluk dosyasını yargıya taşıdı
- 'Altay Tankı' yılan hikâyesine döndü
Video Haberler
- Oyun oynarken depreme böyle yakalandı
- Antalya'da hissedilen deprem anı kamerada
- Helikopter motor teslim töreninde kriz
- 1 liraya satın alabilmek için saatlerce beklediler
- Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı
- Çocuklarıyla beraber yanarak can verdi
- 25 yıl sonra mesleğine döndü, koronavirüse yenik düştü
- Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim
- AKP'li vekilden Meclis'te alkış alan konuşma
- Meteoroloji'nin korkutan kuraklık haritası
En Çok Okunan Haberler
- Maçoğlu sert çıktı: Seni orada bekliyor olacağım!
- ‘Motorun çalışması neden canlı yayında gösterilmedi?’
- Uyarılara rağmen 'foşur foşur'a devam!
- CHP'nin asgari ücret kampanyası gündem oldu
- Soylu’dan Habertürk yazarına ‘dinleme’ yanıtı
- AKP'li Zengin'e göre türban yoksa seçilme hakkı da yok!
- Yavaş'ın talebi aylar sonra onay aldı: Süreç başlıyor
- Soylu'ya yanıt verdi: 'Evet dinliyoruz' mu diyecekler?
- İmamoğlu, ilk yolsuzluk dosyasını yargıya taşıdı
- 'Altay Tankı' yılan hikâyesine döndü