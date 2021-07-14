Rize'de sel: Dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı

Rize Ardeşen'de yağış nedeniyle dereler taşınca köy yolları ulaşıma kapandı. Bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını ise su bastı. Karadeniz Sahil Yolu’nda da ulaşımda aksama yaşanıyor.

DHA
14 Temmuz 2021 Çarşamba, 17:47
Rize'de sel: Dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı
Abone Ol google-news

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor. Rize’de sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi.


Ardeşen ilçesinde bazı dereler taşarken, Armağan köyünde yollar, ulaşıma kapandı. Işıklı köyünde ise bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

DERE YATAKLARINDAN UZAKLAŞIN' ÇAĞRISI

Karadeniz Sahil Yolu Işıklı mevkisinde ise ulaşımda aksama yaşanırken, şiddetli yağışın sürdüğü bölgede taşkın riskine karşı yetkililer, dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapıyor. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler