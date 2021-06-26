İkizdere protestoları dış basında: "Bölge halkı hükümete ve önceliklerine meydan okuyor"
Fransız haber ajansı AFP, hükümete yakın Cengiz İnşaat tarafından Rize'nin İkizdere ilçesinde yapılmak istenen taş ocağına karşı yöre halkının yürüttüğü direnişi gündemine taşıdı.
Cengiz İnşaat’ın, Rize'nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’nde yapmak istediği taş ocağına karşı yürütülen direniş dünya basınının gündeminde.
AFP'nin konuya ilişkin haberinde, “Hükümete yakın bir şirket, Erdoğan'ın son kalkınma projelerinden biri için İkizdere'deki bir taş ocağından 20 milyon ton taş çıkarmayı planlıyor. Yerel halk protesto için ayaklanıyor, Erdoğan'ın kalbinin attığı bölgede hükümete ve önceliklerine meydan okuyor” ifadelerine yer verildi.
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AFP haberinde ayrıca, “AKP sağlam altyapının, ülkeyi bölgesel bir oyuncudan küresel bir güce dönüştürmeye yardımcı olacağını söylüyor. Eleştirenler ise Erdoğan’a yakın şirketler tarafından Türkiye'nin doğal kaynakları arasında yer alan ormanların kar amacıyla feda edildiğini söylüyor” ifadeleri yer aldı.
Muhalefetin ülkede hoş karşılanmadığının altını çizen AFP, yaşanan olayları, “Rize Valiliği, güvenlik güçleri ile başörtülü yaşlı kadınlar arasında yaşanan gerginliklerin ardından mayıs ve haziran aylarında gerçekleşen protesto gösterilerine 15 gün süreyle iki kez yasak getirdi" sözleriyle ifade etti.
Haberde, “Bölge sakinleri, Cengiz Holding ve Ankara yakınlarındaki yeni bir lojistik liman için gerekli olduğunu söylediği taş ocağının, geçim kaynaklarını yok edeceğini ve doğanın tahrip olacağını söylüyor” ifadelerine yer verildi.
Fransız haber ajansı ayrıca, Twitter üzerinden İkizdere’den görüntülerle birlikte yöre halkının görüşlerine başvurduğu bir videoyu da yayınladı:
VIDEO: Turkish residents in the northeastern town of Ikizdere are protesting against government plans to build a quarry in an idyllic region known for its lush, thick woodland and green tea fields pic.twitter.com/MZ705nU2tV— AFP News Agency (@AFP) June 26, 2021
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