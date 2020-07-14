Rize'deki selde can kaybı var!

14 Temmuz 2020 Salı, 06:40

Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanak sele yol açtı, dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı. Eskipazar Mahallesi'nde Şairler Deresi'nin taşmasıyla çok sayıda bina ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, park halindeki otomobiller selde sürüklendi. Karadeniz Sahil Yolu Çayeli ilçe geçisindeki köprü sel sularının yükselmesi sonucu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Binalarda mahsur kalanlar, yüksek katlara çıkarak yardım bekledi. İlçede çok sayıda köy yoluda heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Köylerde mahsur kalanlar yardım çağrılarında bulundu. Bölgeye çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi. Yetkililer, dere yataklarından uzak durulmasını istedi.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde sel sularına kapılarak kaybolan Ali Uzun'un cansız bedenine ulaşıldı.



BAKAN SOYLU RİZE'YE HAREKET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Rize’ye hareket etti.

AFAD'TAN, RİZE'DEKİ SELE İLİŞKİN AÇIKLAMA

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'de aşırı yağıştan dolayı meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle yaralanan toplamda 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

AFAD'tan yapılan açıklamada, "Rize il genelinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle Çayeli ilçesinin Köprübaşı ve Sarısu köyleri ile Madenli beldesinde birer ev yıkılmıştır. Köprübaşı köyünde 2 ve Madenli beldesinde 3 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Bölgeye AFAD, Jandarma, UMKE ve STK ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir. Köprübaşı ve Sarısu köylerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bölgeye Jandarma Genel Komutanlığından bir helikopter görevlendirilmesi yapılmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

MAHSUR KALAN 36 KİŞİ KURTARILDI

Rize’nin Çayeli ilçesinde selde mahsur kalanlar AFAD ve AKUT ekiplerince kurtarılıyor. Vatandaşlar ilçede güvenli yerlere yerleştiriliyor. Heyelan riski taşıyan yerleşim yerleri tahliye ediliyor. Çayeli ilçesinde heyelanlı bölgede mahsur kalan 6'sı çocuk 36 kişi tahliye edildi.