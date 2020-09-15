Rizespor Başkanı dilinin kurbanı!

15 Eylül 2020 Salı, 19:09

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeni ile PFDK’ya sevk edildi.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkleri açıklarken Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar’ nedeni ile PFDK’lık oldu. Kartal, Fenerbahçe maçı sonrası, Arda Kardeşler’in maçta penaltı verdiği pozisyona sitem etmiş, "Bu hakem değil. Bunu sokakta bulup getirmişler" demişti. Kartal geçen yıl da, "Silahım olsa bu hakemi vururdum" ifadesi ile gündeme gelmişti.



