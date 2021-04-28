Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Çebi'ye cevap: İyi oynayın kazanın!

28 Nisan 2021 Çarşamba, 11:01

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, Galatasaray'la ilgili soruya yanıt verdi. A Spor'a konuşan Kartal, "Zaman zaman Galatasaray maçlarında sinirli oluyorsunuz" sözleri üzerine "Son Galatasaray maçında sinirli değildim. Aramızda bazı olaylar oldu. Bu sebeplerden problemler oldu. Galatasaray camiası ile değil, yönetimdeki arkadaşlarla sıkıntımız var. Neden Rize, Galatasaray'ı sevmesin." dedi.

"6 MAÇ KALA AYARTMAYA ÇALIŞTILAR"

Vedat Muriqi ve Oğulcan Çağlayan örneğini veren Kartal, "Vedat Muriqi ve Oğulcan Çağlayan'dan kalma sıkıntılar. Vedat ile bizden habersiz görüştüler, Aynı şeyi Oğulcan'da da yaptılar. Oğulcan genç, nereye çekerseniz, oraya gider. 6 maç kala ayartmaya çalıştılar. Arkadan dolanmak yanlış." diye konuştu.

Meydan okudu: İyi oynasınlar kazansınlar, İyi oynarız kazanırız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sözlerine değinen Kartal, "Sayın Başkanımın söylemini duydum. Hatayspor karşısında olabilir ama Rizespor karşısında değil. Belki maç için 'Maçta karşı karşıya geleceğiz.' demiştir. Ahmet Başkanı ve Beşiktaş camiasını severim. İyi oynasınlar kazansınlar. İyi oynarız kazanırız." dedi.

ÇEBİ: RİZE KARŞIMIZDA

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir basın mensubunun "Taraftarlar yanınızda." ifadesi üzerine, "Onlar kıymetli benim için. Baksana bir tek onlar kaldı yanımızda. Herkes karşımızda. Hatay karşımızda, Rize karşımızda. Herkes ayağa kalktı, toparlandı, üstümüze geliyorlar. Hadi bakalım ama biz yine de şampiyonuz." diye konuşmuştu.