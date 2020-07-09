Rizespor-Kayserispor maçında müthiş goller!

Düşme hattının finalinde Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2020 Perşembe, 19:05
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Ç.Rizespor 1 Kayserispor 1

STAT: Çaykur Didi Stadyumu

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Orhan, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Samudio, Sasse, Boldrin, Skoda

KAYSERİSPOR: Lung, Kvrzic, Diego, Sapunaru, Yasir, Campanharo, Djedje, Hasan Hüseyin, Mensah, Mesanovic, Kravets


Süper Lig'de 31. hafta mücadelesi Çaykur Rizespor ile Kayserispor'u karşı karşıya getirdi.

11. dakikada Samudio ile Rizespor 1-0 öne geçti. 31. dakikada Diego müthiş bir frikik golüyle skoru eşitledi: 1-1.

Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.


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