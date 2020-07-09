Rizespor-Kayserispor maçında müthiş goller!
Düşme hattının finalinde Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Ç.Rizespor 1 Kayserispor 1
STAT: Çaykur Didi Stadyumu
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Orhan, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Samudio, Sasse, Boldrin, Skoda
KAYSERİSPOR: Lung, Kvrzic, Diego, Sapunaru, Yasir, Campanharo, Djedje, Hasan Hüseyin, Mensah, Mesanovic, Kravets
Süper Lig'de 31. hafta mücadelesi Çaykur Rizespor ile Kayserispor'u karşı karşıya getirdi.
11. dakikada Samudio ile Rizespor 1-0 öne geçti. 31. dakikada Diego müthiş bir frikik golüyle skoru eşitledi: 1-1.
Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
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