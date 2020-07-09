Rizespor, Kayserispor'u uzatmada devirdi

09 Temmuz 2020 Perşembe, 19:05

Ç.Rizespor 3 Kayserispor 2

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Serkan Olguncan xxx, Mehmet Cem Satman xxx

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Orhan xx, Talbi x, Ivanildo xx, Melnjak xx, Abdullah xx, Vetrih xx, Samudio xxx, Sasse xx, Boldrin xx, Skoda xx

Yedekler: Zafer, Boğaçhan, Atakan, Garmash, Diomande, Burak, Alberk, Oğuz Kaan, Boryachuk, Muhammet

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Hes Kablo Kayserispor: Lung xx, Sapunaru x, Angelo xxx, Djedje xx, Yasir xx, Hasan Hüseyin xx, Kvrzic xx, Mesanovic xx, Mensah xx, Campanharo xx, Kravets xx

Yedekler: İsmail, Emre, Costa Lopes, Ömer, Emre, Aksel, Mert, Ben Rienstra, Enveri Situm

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Goller: Samudio (dk. 11) (Çaykur Rizespor), 90 Garmash, 90 artı 5 Talbi Fernandes, Angelo (dk. 32),Kravets(p) (Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı k.:Campanharo



Süper Lig’in 31. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

11. dakikada sağ taraftan Orhan’ın pasında topla buluşan Samudio’nun vuruşunda seken top filelerle buluştu. 1-0

32. dakikada ceza sahasının dışından Orhan’ın Hes Kablo Kayserispor’da Mensah’a yaptığı faul nedeniyle serbest vuruş kullanan Angelo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

44. dakikada Hes Kablo Kayserispor’da ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören Mensah’ın çektiği şut Çaykur Rizespor defansı tarafından engellendi.

2. yarıda karşılıklı ataklar vardı.

86. dakikada Mensah'ın pozisyonunda Rizeli oyuncu topa elle müdahale etti. Penaltıyı Kravetsgole çevirdi: 1-2.

90 artı 2'de Garmash karambolde vurdu skoru 2-2 yaptı. 90 artı 5'te Talbi Jorge Fernandesi Rize'yi öne geçirdi.