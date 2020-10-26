Rizespor Remy ile güldü
Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor deplasmanına giden Çaykur Rizespor, rakibini 2-0 yenmeyi başardı.
Ligde kötü bir başlangıç yapan ve ve ilk 4 haftayı 2 yenilgi, 2 beraberlik ile geçen Çaykur Rizespor, evindeki Ankaragücü galibiyetinin ardından deplasmanda da Sivasspor'u 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Baiano ve 90. dakikada Remy attı.
Çaykur Rizespor bu sonucun ardından puanını 8 yaparak 5. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 7 puanda kalarak 14. sıraya geriledi.
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