Rİzespor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Edin Dzeko açıklaması

06 Mayıs 2021 Perşembe, 17:46

Çaykur Rizespor, Süper Ligin 39'uncu haftasında evinde karşılaşacağı Helenex Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Bülent Uygun, takımın son durumunu değrlendirdi. Uygun “10 maçta alınan 5 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucuna bakılırsa rotasyon biraz Rizespor’a yaramadı, bunu değerlendireceğiz. 10 günde 3 maç daha oynayacağız ve hayırlısıyla bismillah deyip sezonunu kapatıyoruz. Ondan sonra yeni sezonumuzda, yeni planlarımızla daha yukarılarda, Avrupa hedeflemiş Rizespor’umuzu inşallah sayın başkanımız Hasan Kartal olmak üzere yönetim kurulumuz ve bütün bizi sevenlerle birlikte en güzel şekilde yapacağız. Sosyal medyadan da taraftarlarımızı üst üste futbolcu tavsiyelerinde bulunuyor. Sosyal medyada işi bitirdik. Antep dönüşünde sayın başkanımızla ve yönetim kurulumuzla beraber oturacağız kimlerin sözleşmesi bitiyor, kimlerle bizim hayal ettiğimiz hedeflere başarılara beraber yürürsek bunları başarabilirizi enine boyuna inceleyerek kararı vereceğiz” dedi.

"3 FUTBOLCU İLE KONUŞUYORUZ"

Oyun sistemlerini rakibe göre değişebilecek bir kadro yapısı kurmak istediklerini dile getiren Bülent Uygun, “Buna göre uygun futbolcuları kadromuza katmak istiyoruz. Şu anda 3 futbolcu ile prensip olarak konuşmamız sonucunda belli bir aşamaya gelmiş durumda. Pandemiden dolayı artık transfer yapmak çok zor, yabancı transferi yapmak hepsinden zor. Takımımızdaki futbolcuların çoğuyla anlaşmamızı sağlayarak devam etmek istiyoruz. Samudio’nun yüzde ellisi bir şahısta, yüzde otuzu bir kulüpte, yüzde 20'si menejerinde olduğu için bonservisi ile ilgili tabii ki sıkıntı var. Bunu nasıl çözeriz ona da bakacağız. 4 veya 5 tane yabancı futbolcu kadromuza katmak, 4-5 tane de bir dahaki sene banko oynayabilecek genç yetenekleri de tekrar takviye yapmak istiyoruz. 18'e yakın futbolcumuzun da sözleşmesi bitiyor. Yönetimimize birlikte en doğrusunu, en iyisini, en ucuzunu, en kalitelisini, en hedefe götürecek olan plan ve proje içerisinde sistemli bir şekilde oynayabilecek uyumlu, Rizespor'u yukarıya taşıyacak futbolcuları transfer edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"GENÇ FUTBOLCULARI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Denizlispor’un düşmüş olmasının üzüntü verici olduğunu belirten Bülent Uygun, “Malatya maçı çok önemli, her maç bizim için çok önemli. Kaderi etkilemeyecek maçlarda bir iki tane genç futbolcumuzu değerlendirmek ve onları da görmek istiyoruz. Kaderi etkileyen maçlarda elimizden geldiği kadarıyla ana kadromuzu çıkartmaya çalışıyoruz. Bugün Boldrin, Yasin, Fabricio, Donsah sezonu kapattı. Remy'de biraz problem var. Yani biraz zorluk süreci içerisindeyiz ama Allah'tan haftalar öncesinden bu kadar iyi puan toplamış olmak bizim için mutluluk verici. Arkadaşlarla kalan 3 maçta da futbolun bütün güzelliğini, arzusunu, coşkusunu, kazanma hırsını sahaya yansıtmak ve Rizespor’un formasını son damlasına kadar terletmek istiyoruz” dedi.

"DZEKO ÇOK ŞEY KATAR AMA ZOR"

Açıklamalarında sosyal medyada çok sayıda futbolcu ismi dolaştığını, bunlardan birinin Edin Dzeko olduğunu aktaran Uygun, bu tarz oyuncuların geldiği takıma çok şey katacağını, ancak gelmesinin zor olduğunu söyledi.

Takımıyla sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek Roma'nın golcüsü Edin Dzeko'nun adı ara transferde Fenerbahçe ile de anılmıştı.