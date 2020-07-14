Rize'yi sel vurdu: 2 kişi yaşamını yitirdi

14 Temmuz 2020 Salı, 06:40

Rize'de son 24 saatte metrekareye düşen 250 kilogram yağış sel ve heyelanlara yol açtı, 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralı kurtarıldı, 2 ev çöktü, mahsur kalan 36 kişi de tahliye edildi. 12 köye ulaşımın sağlanamadığı kentte, yol ve köprüler çöktü, alt ve üst yapıda hasarlar oluştu, onlarca araç sele kapıldı. Kentte sel ve heyelanların hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Çayeli ilçesinde sel ve heyelanların hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. İlçede en büyük hasar Eskipazar mahallesi ile Madenli beldesinde meydana geldi. Şairler deresinin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, park halindeki araçlar suya gömüldü. Vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla evlerinin zemin ve bodrum katları ile balçığa gömülen otomobillerini temizlemeye başladı. İlçede kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için karayolları ve özel idare ekipleri de çalışma yürütüyor. Sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde sel sularına kapılarak kaybolan Ali Uzun'un cansız bedenine ulaşıldı.

Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, selden yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki Havva Tüysüz'ün müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Havva Tüysüz'ün ölümüyle selde hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.









BAKAN SOYLU RİZE'YE HAREKET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Rize’ye hareket etti.

AFAD'TAN, RİZE'DEKİ SELE İLİŞKİN AÇIKLAMA

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'de aşırı yağıştan dolayı meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle yaralanan toplamda 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

AFAD'tan yapılan açıklamada, "Rize il genelinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle Çayeli ilçesinin Köprübaşı ve Sarısu köyleri ile Madenli beldesinde birer ev yıkılmıştır. Köprübaşı köyünde 2 ve Madenli beldesinde 3 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Bölgeye AFAD, Jandarma, UMKE ve STK ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir. Köprübaşı ve Sarısu köylerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bölgeye Jandarma Genel Komutanlığından bir helikopter görevlendirilmesi yapılmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

MAHSUR KALAN 36 KİŞİ KURTARILDI

Rize’nin Çayeli ilçesinde selde mahsur kalanlar AFAD ve AKUT ekiplerince kurtarılıyor. Vatandaşlar ilçede güvenli yerlere yerleştiriliyor. Heyelan riski taşıyan yerleşim yerleri tahliye ediliyor. Çayeli ilçesinde heyelanlı bölgede mahsur kalan 6'sı çocuk 36 kişi tahliye edildi.