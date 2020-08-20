Robert Pattinson’ın oynadığı ‘The Batman’in çekimleri eylülde yeniden başlıyor
Warner Bros.’un Londra’daki stüdyolarından gelen bilgiye göre ‘The Batman’in çekimleri eylül ayının başlarında yeniden başlıyor.
Geçen mart ayında koronavirüs pandemisi patlak verdiğinde “The Batman”in 7 haftadır devam eden çekimleri durdurulmuştu. Warner Bros.’un içinden gelen resmi olmayan bilgilere göre çekimler eylül ayında yeniden başlayacak.
Başrolünü Robert Pattinson’ın oynadığı, Matt Reves’in yönetmenliğini üstlendiği “The Batman”in çekimlerinin yaklaşık 3 ay daha devam edeceği tahmin ediliyor. Yine de pandeminin öngörülemeyen seyri yüzünden çekimlerin başlaması yine sarkabilir ya da yeniden durdurulabilir.
Haziran 2021’de gösterime çıkması planlanan filmin öngörülen yeni vizyon tarihi ise şimdilik Ekim 2021. Filmde Robert Pattinson’a Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, Andy Serkis, ve Colin Farrell eşlik ediyor.
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