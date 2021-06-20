Roberto Mancini: “Galler, Stoke City’e benziyor”
İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, bugünkü rakipleri Galler’in oyun yapısı olarak İngiltere 2. lig takımlarından Stoke City’e benzediğini söyledi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Grubu’ndaki son maçında İtalya, bugün Galler ile Stadio Olimpico’da karşı karşıya gelecek. Gruptaki lideri belirleyecek kritik maç öncesinde İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini açıklamalarda bulundu. Mancini, zorlu bir maç olacağını söylerken Galler için “Stoke City’e benziyorlar” ifadelerini kullandı.
“ZORLU BİR MAÇ OLACAK”
İtalyan teknik adam şunları söyledi, “Stoke City oynaması gerçekten zor bir ekip. Fiziksel ve sert oynuyorlar. Galler de onlara benziyor ancak kadrolarında kaliteli oyunculara sahipler. Daniel James, Gareth Bale ve Joe Allen teknik oyuncular. Fiziksel bir maç olacak çünkü İngiliz takımı gibiler.”
A Grubu’ndaki son maçına çıkacak iki ekip liderlik mücadelesi verecek. Kazanan takım grup liderliğini garantileyecek. İtalya’ya ayrıca grup liderliği için beraberlik yetiyor.
MANCHESTER CITY'DE ÇALIŞMIŞTI
Mancini, 2009-2013 yılları arasında Manchester City'de çalışmış ve 2012 yılında Premier Lig'i kazanmıştı.
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