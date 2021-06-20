İtalya, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
Roberto Mancini yönetiminde İtalya, Vittorio Pozzo'ya ait milli takım yenilmezlik rekorunu kırmak istiyor.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk iki maçında aldığı galibiyetle İtalya, yenilmezlik serisini 29 maça çıkarttı. Bugün oynanacak Galler maçında İtalya yenilmezse, Vittorio Pozzo'ya ait 30 maçlık seriyi egale edecek.
La Gazetta della Sport: Mancini, sen hepimizsin
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda favoriler acı çekerken gök mavililer grup maçlarını 9 puanda bitirip Wembley'e gitmek istiyor. Mancini bugün Pozzi'nin yenilmezlik serisini egale edebilir.
24 Kasım 1935'te İtalya'nın Macaristan ile berabere kaldığı 2-2'lik maçla başlayan yenilmezlik serisi 20 Temmuz 1939'da oynanan Finlandiya maçıyla sona erdi. Pozzo yönetiminde İtalya, 30 maçta yenilmemişti.
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İtalya son maçlar öncesinde üst tura çıkmayı garantiledi. Mancini bugün yedekteki oyunculara şans verecek. Amaç, Galler'i de mağlup ederek gruptan lider çıkmak. Veratti, Bastoni ve Bernardeschi ilk 11'de yer alacak. Chiesa ise şüpheli. Mancini: "Kazanmak için oynayacağız."
Tuttosport
19.00'da Roma'da başlayacak maç, ilk turun son maçı olacak. İtalya son 16'ya kalmayı başardı ve liderliğini korumak istiyor. Roberto Mancini: "Karşımıza kimin çıkacağı hesabı içinde değiliz." Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Juventus efsanesi Giampiero Boniperti için siyah bant takılacak.
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