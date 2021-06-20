EURO 2020 | İtalya - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İlk iki maçını kazanan İtalya ve grupta 4 puan toplayan Galler liderlik için sahaya çıkıyor.
EURO 2020 A Grubu bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Grupta oynanacak iki maç da 19.00'da başlarken İtalya ve Galler grup liderliği için mücadele edecek.
İlk iki maçında Türkiye ve İsviçre'yi 3-0 mağlup eden İtalya, berabere kalması halinde liderliği garantileyecek. Galler ise liderlik için kazanmak zorunda.
İtalya, topladığı 6 puanla bir üst tur biletini aldı. Galler içinse bir puan yeterli.
Stadio Olimpico'da oynanacak maçı Ovidiu Hategan yönetecek. Yardımcılıklarını Adrian Ghinguleac ve Sebastian Gheorghe yapacak.
İtalya muhtemel 11: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Verratti, Cristante, Barella; Bernardeschi, Belotti, Chiesa.
Galler muhtemel 11: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Gunter, Williams; Morrell, Allen; Bale, Wilson, James.
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