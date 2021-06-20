EURO 2020 | İtalya - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

20 Haziran 2021 Pazar, 09:25

EURO 2020 A Grubu bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Grupta oynanacak iki maç da 19.00'da başlarken İtalya ve Galler grup liderliği için mücadele edecek.

İlk iki maçında Türkiye ve İsviçre'yi 3-0 mağlup eden İtalya, berabere kalması halinde liderliği garantileyecek. Galler ise liderlik için kazanmak zorunda.

İtalya, topladığı 6 puanla bir üst tur biletini aldı. Galler içinse bir puan yeterli.

Stadio Olimpico'da oynanacak maçı Ovidiu Hategan yönetecek. Yardımcılıklarını Adrian Ghinguleac ve Sebastian Gheorghe yapacak.

İtalya muhtemel 11: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Verratti, Cristante, Barella; Bernardeschi, Belotti, Chiesa.

Galler muhtemel 11: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Gunter, Williams; Morrell, Allen; Bale, Wilson, James.