Roland Garros Elemeleri’nde Çağla ve Altuğ ikinci turda
Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Roland Garros’ta Çağla Büyükakçay, Cem İlkel, Pemra Özgen ve Altuğ Çelikbilek ülkemizi temsil ediyor.
Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşen yılın ikinci Grand Slam turnuvası Roland Garros’ta Çağla Büyükakçay, Cem İlkel, Pemra Özgen ve Altuğ Çelikbilek ülkemizi temsil ediyor. Elemelerin üç turunu da geçen raketler Roland Garros ana tabloda yerini alacak. Çağla Büyükakçay ve Altuğ Çelikbilek ilk tur maçlarını kazanırken, Cem İlkel turnuvaya ilk turda veda etti. Pemra Özgen ise ilk tur sınavını bugün bugün verecek.
Çağla Büyükakçay Roland Garros eleme ilk turunda Çinli rakibi Jia Jing Lu’yu 6-4, 6-3 yenerek ikinci tura yükseldi. Çağla ikinci turda Avustralyalı raket Storm Sanders ile mücadele edecek. Büyükakçay-Sanders buluşmasının heyecanı bugün yaşanacak. Kadınlarda bir diğer temsilimiz Pemra Özgen elemelerde ilk tur maçına bugün Amerikalı raket Grace Min karşısında çıkacak.
Altuğ Çelikbilek’in kariyerinin ilk Grand Slam deneyimi galibiyetle başladı. Roland Garros eleme ilk turunda Japon tenisçi Tatsuma Ito ile karşılaşan Çelikbilek, final setinde 1-4 geriye düştüğü maçta Ito’yu 6-3, 4-6, 7-5 yenerek elemelerde ikinci tura yükseldi. Çelikbilek’in ikinci turdaki rakibi elemelerin 2 numaralı seri başı Daniel Elahi Galan olacak. Çelikbilek-Galan karşılaşması bugün gerçekleşecek. Cem İlkel ise elemelerin ilk turunda Mısırlı raket Mohamed Safwat’a 6-4, 6-4 kaybederek Roland Garros’a veda etti.
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