Rolls-Royce, ITP Aero’yu elden çıkarıyor

13 Aralık 2020 Pazar, 09:45

Rolls-Royce, 2021'in ilk yarısında havacılık ve endüstriyel motor pazarında faaliyet gösteren ITP Aero’nun satış sürecini başlatacak.

ITP Aero’nun önümüzdeki yılın ilk yarısında 2 milyar sterlinlik (2,6 milyar dolar) elden çıkarma planının bir parçası olarak satılan en büyük varlık olması bekleniyor.

Şirketin Finans Müdürü Stephen Daintith Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, "Önümüzdeki yılın ilk yarısında, ITP ile ilgilenen alıcılarla etkileşim içinde olacağız." dedi.

Şirketin CEO'su Warren East, şirketin İngiltere'nin Avrupa Birliği ile olan geçiş döneminin 31 Aralık'ta sona ermesine de hazır olduklarını söyledi. East yapmış olduğu açıklamasında, "Brexit söz konusu olduğunda her şeye hazırız" ifadelerini kullandı.