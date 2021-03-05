Rolls-Royce'un elektrikli uçağı dünya rekoruna doğru gidiyor

05 Mart 2021 Cuma, 09:15

İlk uçuşu bahar aylarında yapılması planlanan "Spirit of Innovation" uçağının taksi yapması, gerçek uçuş testinden önce tahrik sistemi entegrasyonu için kritik bir test. Tam güçte elektrikli güç aktarım grubu ve gelişmiş batarya sistemi kombinasyonunun uçağa 300 mil/saatten fazla güç sağlaması hedefleniyor. "Spirit of Innovation" uçağı elektrikli uçuşta yeni bir dünya hız rekoru kıracak.

Birleşik Krallık İşletme Bakanı Paul Scully, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Baharda ilk uçuşunu gerçekleştirecek olan Rolls-Royce’un "Spirit of Innovation" uçağının taksisini başarıyla tamamlaması havacılık endüstrisinde heyecan verici yeni bir dönemin bir parçası. Dünyanın en hızlı elektrikli uçağı olma özelliğini taşıyacak olan bu öncü uçak, havacılık endüstrisi ve Birleşik Krallık hükümeti arasındaki yakın iş birliğinin değerini de vurguluyor. Birleşik Krallık olarak, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefimizi elde etmeye kararlıyız. Pandemiden dolayı daha yeşil bir dünyaya adımımızı atarken, araştırma ve geliştirme için sağladığımız bağışlarla, havacılık sektöründeki bu iddialı hedefi destekliyoruz.”

ACCEL programında (Accelerating the Electrification of Flight - Uçuşun Elektrifikasyonunu Hızlandırma), elektrikli motor ve kontrolör üreticisi YASA ve havacılık start-up’ı Electroflight ana ortaklar olarak yer alıyor. ACCEL ekibi, Birleşik Krallık Hükümeti’nin sosyal mesafe ve diğer sağlık kurallarına bağlı kalarak inovasyon çalışmalarına devam ediyor.

Rolls-Royce Elektrikli Sistemler Direktörü Rob Watson ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “2050 yılına kadar net sıfır karbonu hedeflediğimiz için, bu uçuşun elektrifikasyonu sürdürülebilirlik stratejimizin önemli bir parçası. Bu yılın sonlarında ilk uçuşa ve dünya rekoru girişimine hazırlanırken ‘Spirit of Innovation’ uçağının taksi yapması, ACCEL ekibi için olağanüstü bir dönüm noktası. Uçak, elektrik teknolojisi açısından çığır açan gelişmiş bir batarya ve tahrik sisteminden aldığı gücü kullanarak ilk kez hareket etti. Bu tahrik sistemi ve geliştirilen diğer projeler, Rolls-Royce'u Kentsel Hava Hareketliliği pazarına güç sistemleri sunan bir teknoloji lideri olarak konumlandırmamıza yardımcı olacak.”

Projenin yarı finansmanı, İşletme, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı (BEIS) ve Innovate UK ile ortaklaşa olarak Havacılık ve Uzay Teknolojisi Enstitüsü (ATI) tarafından sağlanıyor.

Havacılık ve Uzay Teknolojisi Enstitüsü İcra Kurulu Başkanı Gary Elliott ise konu ile ilgili şunları söyledi: “Havacılık ve Uzay Teknolojisi Enstitüsü olarak ACCEL projesine ortak finansman sağlamaktan gurur duyuyoruz. ACCEL'in hedefleri, ATI stratejisinin uzun vadeli hedefleriyle örtüşüyor. Bu stratejileri, Birleşik Krallık için yeni nesil sıfır emisyonlu tahrik alanında liderlik sağlayan heyecan verici ve yenilikçi teknoloji gelişimini finanse etmek, yüksek vasıflı işleri desteklemeye devam etmek ve Birleşik Krallık'ın yararına ekonomik getiri sağlamak olarak nitelendirebiliriz. ACCEL ekibini bu önemli başarıya ulaştıkları için tebrik ediyoruz. "

Hava taksisi için geliştirilen bataryaların gereksinim duyduğu özellikler, rekor hızlara ulaşabilmesi için "Spirit of Innovation " için geliştirilenlerle benzerlik gösteriyor. Rolls-Royce, ACCEL projesindeki teknolojiyi kullanmayı ve bu teknolojiyi pazar ürünlerinde de uygulamayı hedefliyor. Elektrifikasyon stratejisinin bir parçası olarak Rolls-Royce genel havacılık, kentsel hava hareketliliği ve kısa mesafe uçak sektörlerine motor, güç elektroniği ve bataryalardan oluşan bir portföy sunuyor.ACCEL projesi, Rolls-Royce’un 2050 yılına kadar net sıfır karbonlu geleceğe ulaşma hedefinin bir parçası. Rolls-Royce bu proje ile gençlere, kariyerlerini STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanında yapmaları için ilham vermeye devam ediyor. Bu proje kapsamında ilkokul çocuklarına yönelik internetten indirilebilir materyaller geliştiren Rolls-Royce, bu materyalleri Birleşik Krallık müfredatıyla uyumlu olacak şekilde tasarladı.