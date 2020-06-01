Roma mozaiklerinin üzerinde hayvanlar otluyor

01 Haziran 2020 Pazartesi, 15:40

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlık Kadıoğlu köyünde yaşamayan Nizamettin Oral, evinin bahçesine sera kurmak istedi, yaptığı kazı sırasında Roma dönemine ait tarihi seramikler buldu. Yetkililere haber verdi, çalışma başlatıldı ancak bir süre sonra durduruldu. Mozaikler ve bulunan eserler yediemin olarak Nizamettin Oral'a teslim edildi.

4 yıldır unutulan mozaiklerin üzerinde otlar bitti ve hayvanlar otlamaya başladı.

4 YILDIR KÜLTÜREL MİRAS BİR BAŞINA BIRAKILDI

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, kaderine terkedilen, M.S 260 Roma dönemine ait mozaikleri yerinde inceledi ve tarihi eserleri bulup yediemin olarak kendisine teslim edilen Nizamettin Oral ile görüştü.

Alandaki kazı çalışmalarının genişletilerek tamamlanması ve ‘Kadıoğlu Mozaiklerinin’ bir an önce turizme kazandırılması gerektiğini belirten konuyu TBMM gündemine getirdi.

Yavuzyılmaz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi de vererek, şunları kaydetti:

“MS. 253-260 Roma dönemine ait çok kıymetli mozaik eserlere rastlamış, durumu yetkililere bildirmesinin ardından ise bölgede kazı çalışmaları başlamıştı. Ancak keşfin ardında bölgede yapılan kazı çalışmaları süreklilik arz etmediği gibi dört yılı aşkın süredir kültürel mirasımız adeta bir başına bırakılmıştır. 2018 yılında hazırlanan koruma çatısı ve ziyaretçi projesi hayata geçirilemediği için, üzeri toprak ve örtüyle kapatılarak korunmaya çalışılan eserler, doğal ve beşeri etkenlerin tehdidi altındadır.”

Yavuzyılmaz Türkiye’de arkeologların işsizlik sorununa da dikkat çektiği soru önergesinde, Bakan Ersoy’un şunu yanıtlamasını istedi: “Tarihi alan ve kültür varlıkları, yed-i emin olarak arazinin sahibine emanet edilmiş olup, yed-i eminin iyi niyetli, sabırlı ve üstün çabalarına rağmen; ilerleyen yaşı (75) ve muhtemel sağlık sorunları dikkate alındığında, kazı alanında bulunan bu paha biçilmez eserlerin muhafaza ediliş şekli ve güvenliği için rizikolar değerlendirilmiş midir?”