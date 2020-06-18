Roma'dan ırkçılık karşıtı' forma
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, sezonun kalan maçlarına "Siyahların hayatı değerlidir" logolu formayla çıkacak.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, sezonun kalan maçlarına
"Siyahların hayatı değerlidir" logolu formayla çıkacak.
Roma Kulübünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını
dolayısıyla 20 Haziran'da kaldığı yerden seyircisiz olarak başlayacak lig
maçlarında sarı-kırmızılı ekibin formasında ırkçılık karşıtı logo olacağı
belirtildi.
Başkent takımının formasının kol bölümünde, biri siyah bir beyaz tokalaşan el figürü üzerine "Siyahların hayatı değerlidir" ve "Birlikte" yazan logo yer alacak.
Sarı-kırmızılı kulübün Twitter paylaşımında, "Artık ırkçı olmamak yeterli
değil. Irkçılık karşıtı olunmalı. Roma futbolcuları, kalan 12 Serie A maçında
'Siyahların hayatı değerlidir (Black lives matter)' yazılı logolu formayla
sahada mücadele edecek." ifadeleri kullanıldı.
Roma Kulübü, Serie A'da bu sezon başında sık rastlanılan ırkçılık
hadiselerine gösterdiği tepkilerle biliniyor.
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