Roman müzisyenler İstanbullularla buluşuyor

20 Ağustos 2020 Perşembe, 14:56

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı’nın pandemi sürecinde çalışamayan sanatçıları desteklemek amacıyla düzenlediği program çerçevesinde İstanbul’da “Roman Havası” etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Aralarında Sulukule Roman Orkestrası, Ustaoğlu Brothers ve Roman All Stars gibi grupların da yer aldığı Roman müzisyenler, bu hafta sonu Şişli ve Kalamış'ta dinleyiciyle buluşacak.

İBB bu etkinleriyle Roman sanatçıları desteklemenin yanı sıra Avrupa’nın en büyük toplumsal gruplarından ve yaklaşık 500 yıldır İstanbul kültürünün yapı taşlarından olan Romanların müziğini, dansını ve kültürünü İstanbullularla buluşturmayı amaçlıyor.

"ROMAN HAVASI" PROGRAMI:

Şişli Habitat Parkı-22 Ağustos Cumartesi

17:30-18:00 Gaziosmanpaşa Davul Zurna Grubu

18:00-19:00 Roman İstanbul

19:00-20:00 Beyoğlu Orkestrası

20:00-21:00 Ustaoğlu Brothers

Kalamış Sahili-23 Ağustos Pazar

18:30-19:00 Davul Zurna Grubu

19:00-20:00 Sulukule Roman Orkestrası

20:00-21:00 Gaziosmanpaşa Ritim Grubu

21:00-22:00 Roman All Stars