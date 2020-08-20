Roman müzisyenler İstanbullularla buluşuyor
Roman sanatçılar 22 Ağustos Cumartesi günü Şişli Habitat Parkı’nda ve 23 Ağustos Pazar günü Kalamış sahilinde müzikleri ve danslarıyla sahnede olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı’nın pandemi sürecinde çalışamayan sanatçıları desteklemek amacıyla düzenlediği program çerçevesinde İstanbul’da “Roman Havası” etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Aralarında Sulukule Roman Orkestrası, Ustaoğlu Brothers ve Roman All Stars gibi grupların da yer aldığı Roman müzisyenler, bu hafta sonu Şişli ve Kalamış'ta dinleyiciyle buluşacak.
İBB bu etkinleriyle Roman sanatçıları desteklemenin yanı sıra Avrupa’nın en büyük toplumsal gruplarından ve yaklaşık 500 yıldır İstanbul kültürünün yapı taşlarından olan Romanların müziğini, dansını ve kültürünü İstanbullularla buluşturmayı amaçlıyor.
"ROMAN HAVASI" PROGRAMI:
Şişli Habitat Parkı-22 Ağustos Cumartesi
17:30-18:00 Gaziosmanpaşa Davul Zurna Grubu
18:00-19:00 Roman İstanbul
19:00-20:00 Beyoğlu Orkestrası
20:00-21:00 Ustaoğlu Brothers
Kalamış Sahili-23 Ağustos Pazar
18:30-19:00 Davul Zurna Grubu
19:00-20:00 Sulukule Roman Orkestrası
20:00-21:00 Gaziosmanpaşa Ritim Grubu
21:00-22:00 Roman All Stars
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