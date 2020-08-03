Roman yazarı aslında kimdir? Ustalar yanıtlıyor…
Roman yazarı aslında kimdir? Stefan Zweig, Üç Usta'da bu soruya cevap arıyor ve yarattıkları unutulmaz figürler evreniyle epik dünyalar kuran üç edebiyat dehasının eserlerinde dolaştırıyor okuru. Üç Usta, sadece üç büyük yazar Balzac, Dickens, Dostoyevski’nin evreninde dolaşmak için değil, modern zamanlarımızın modern insanını anlamak için de gözden kaçırılmaması gereken bir kitap.
Roman yazarı aslında kimdir? Stefan
Zweig, Üç Usta'da bu soruya cevap arıyor ve yarattıkları unutulmaz figürler
evreniyle epik dünyalar kuran üç edebiyat dehasının eserlerinde dolaştırıyor
okuru.
Zweig'ın "Dünyanın Mimarları"
adını verdiği dizinin ilk kitabı olan Üç Usta, bireyin hayata tutunma çabası ve
direnç sınırları üzerinden Balzac, DIckens ve Dostoyevski'nin eserlerindeki
evren modellerini serimliyor.
Üç Usta sadece bu üç büyük yazarın evreninde
dolaşmak için değil, modern zamanlarımızın modern insanını anlamak için de
gözden kaçırılmaması gereken bir kitap.
Üç Usta: Balzac, Dickens, Dostoyevski /
Stefan Zweig / Çeviren: Zehra Kurttekin / Can Yayınları / 216 s.
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