Romantizm!
Michael Ferber, kitabında Romantizmin gerek Avrupa'da gerekse Amerika'da ortaya çıkışına ve gelişimine bir bakış sunuyor. Romantik dönemdeki edebiyatın, müziğin, resmin, dinin ve felsefenin çeşitli türlerini inceliyor.
Romantizm nedir? Michael Ferber, kitabında bu soruyu, Romantiklerin kimler olduğu ve onların düşünceleri, inançları, adanmışlıkları, beğenileri bağlamında birbirleriyle ortak yanları üzerinden cevaplandırmaya çalışıyor.
Romantizmin gerek Avrupa'da gerekse Amerika'da ortaya çıkışına ve gelişimine bir bakış sunuyor ve Romantik dönemdeki edebiyatın, mu¨ziğin, resmin, dinin ve felsefenin çeşitli türlerini inceliyor.
Belli başlı konulara tek tek odaklanan Ferber, Romantizmi önceleyen Duyarlılık hareketine, şairin yükselen saygınlığına, dinî bir yönelim olarak Romantizme, Romantik felsefe ve bilime, Fransız Devrimi'ne yönelik Romantik tepkilere ve de kadınların durumuna bakıyor.
Örnekler ve alıntılar aracılığıyla bu özgün ve kendi içinde türlülük barındıran hareketin merkezine götürüyor okuru; dahası, hem "Romantik" sözcüğü ve nereden geldiği hakkında bir tartışma hem de kendine has bir tanım sunuyor.
Romantizm - Kısa Bir Giriş / Michael Ferber / Çev.: Miray Sağlam, Mehmet Çetin / Say Yay. / 192 s.
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