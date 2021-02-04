'Romeo & Juliet' bu akşam Miray Daner ve Kerem Arslanoğlu’nun performansı ile sahnede

04 Şubat 2021 Perşembe, 11:13

Zorlu PSM prodüksiyonu, tiyatronun kültleşen eserlerinin günümüz perspektifinden yorumlandığı kesitleri seyirciyle buluşturan "Dijital Sahne" dördüncü haftasına girdi.

Sahne'nin bu haftaki gösteriminde William Shakespeare'in ölümsüz eseri "Romeo & Juliet", İbrahim Çiçek uyarlaması ve yönetmenliğinde seyirciyle buluşuyor.

Her dönem güncelliğini koruyan zamansız bir metin olmasının yanı sıra Shakespeare’in en bilinen romantik tragedyası olarak da hafızalara kazınan “Romeo & Juliet”te izleyiciler, Miray Daner ve Kerem Arslanoğlu’nun performansı ile bu ölümsüz aşk hikayesine tanık olacak.

"Rome&Juliet" dijital formatta bu akşam saat 20.00'de Zorlu PSM YouTube kanalından izlenebilir.