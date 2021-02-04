'Romeo & Juliet' bu akşam Miray Daner ve Kerem Arslanoğlu’nun performansı ile sahnede
Bu akşam, saat 20.00’da, Zorlu PSM YouTube kanalında "Romeo & Juliet" izleyici ile buluşuyor. William Shakespeare'in sevilen başyapıtlarından olan oyunun başrolleri Miray Daner ve Kerem Arslanoğlu paylaşıyor.
Zorlu PSM prodüksiyonu, tiyatronun kültleşen eserlerinin günümüz perspektifinden yorumlandığı kesitleri seyirciyle buluşturan "Dijital Sahne" dördüncü haftasına girdi.
Sahne'nin bu haftaki gösteriminde William Shakespeare'in ölümsüz eseri "Romeo & Juliet", İbrahim Çiçek uyarlaması ve yönetmenliğinde seyirciyle buluşuyor.
Her dönem güncelliğini koruyan zamansız bir metin olmasının yanı sıra Shakespeare’in en bilinen romantik tragedyası olarak da hafızalara kazınan “Romeo & Juliet”te izleyiciler, Miray Daner ve Kerem Arslanoğlu’nun performansı ile bu ölümsüz aşk hikayesine tanık olacak.
"Rome&Juliet" dijital formatta bu akşam saat 20.00'de Zorlu PSM YouTube kanalından izlenebilir.
En Çok Okunan Haberler
- Bulu 'seçimsiz' atamıştı görevden ayrılmak istedi
- Manisa'da ölü bulunan 4 genç hakkında yeni ayrıntılar
- Polisten Barış Atay'a sert müdahale
- Mansur Yavaş: 'Melih Bey istifa etmezse yayınlayacağım'
- 'Rektör ataması' anketinde dikkat çeken sonuç
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
- LPG’li araç sahipleri dikkat!
- AKP Bilecik kongresinde küfür skandalı
- 'Kayıp' Sedat Peker ortaya böyle çıktı
- Alaattin Çakıcı'ya istenen ceza belli oldu
Video Haberler
- Boğaziçi eylemcilerinden Altundal: Aynı gemide değiliz
- Bursa’da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu kamerada
- Hindistan’da baltalı saldırgan böyle dehşet saçtı
- Mucize kurtuluş! Doğal yaşamına geri döndü
- Şişeden bir yudum aldı, hemen geri tükürdü
- Habertürk'te canlı yayında sinirler bir anda gerildi
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
- Aile, havuzda gördükleri manzara karşısında şoke oldu
- Boğaziçili öğrencilerden Melih Bulu'ya yanıt
- Antalya'da şoke eden ölüm
En Çok Okunan Haberler
- Bulu 'seçimsiz' atamıştı görevden ayrılmak istedi
- Manisa'da ölü bulunan 4 genç hakkında yeni ayrıntılar
- Polisten Barış Atay'a sert müdahale
- Mansur Yavaş: 'Melih Bey istifa etmezse yayınlayacağım'
- 'Rektör ataması' anketinde dikkat çeken sonuç
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
- LPG’li araç sahipleri dikkat!
- AKP Bilecik kongresinde küfür skandalı
- 'Kayıp' Sedat Peker ortaya böyle çıktı
- Alaattin Çakıcı'ya istenen ceza belli oldu