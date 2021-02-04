'Romeo & Juliet' bu akşam Miray Daner ve Kerem Arslanoğlu’nun performansı ile sahnede

Bu akşam, saat 20.00’da, Zorlu PSM YouTube kanalında "Romeo & Juliet" izleyici ile buluşuyor. William Shakespeare'in sevilen başyapıtlarından olan oyunun başrolleri Miray Daner ve Kerem Arslanoğlu paylaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2021 Perşembe, 11:13
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Zorlu PSM prodüksiyonu, tiyatronun kültleşen eserlerinin günümüz perspektifinden yorumlandığı kesitleri seyirciyle buluşturan "Dijital Sahne" dördüncü haftasına girdi.

Sahne'nin bu haftaki gösteriminde William Shakespeare'in ölümsüz eseri "Romeo & Juliet", İbrahim Çiçek uyarlaması ve yönetmenliğinde seyirciyle buluşuyor.

Her dönem güncelliğini koruyan zamansız bir metin olmasının yanı sıra Shakespeare’in en bilinen romantik tragedyası olarak da hafızalara kazınan “Romeo & Juliet”te izleyiciler, Miray Daner ve Kerem Arslanoğlu’nun performansı ile bu ölümsüz aşk hikayesine tanık olacak. 

"Rome&Juliet" dijital formatta bu akşam saat 20.00'de Zorlu PSM YouTube kanalından izlenebilir.


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