Ronaldo'nun golüyle öne geçen Manchester, son dakikada yıkıldı

14 Eylül 2021 Salı, 21:51

E Grubu'ndaki Young Boys maçına Manchester United hızlı başladı. Ronaldo, Bruno Fernandes'in 13. dakikadaki asisti ile Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi. Bu golle birlikte Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 17. sezonunda gol atan ilk futbolcu oldu.

35. dakikada Wan-Bissaka rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İlk yarıyı Manchester United 1-0 önde tamamlarken; Young Boys, oyunda üstünlüğü ele geçirdi. İsviçre ekibi büyük baskı kurarken 66. dakikada Moumi Ngamaleu'nun golüyle skorda eşitliği sağladı.

Young Boys, golün ardından Manchester United karşısında baskıyı arttırdı. Gol 90+5'te geldi. Jesse Lingard'ın büyük hatasında topu kapan Jordan Siebatcheu, Manchester United ağlarına topu gönderdi ve İsviçre ekibinin galibiyete uzanan taraf oldu. Young Boys: 2 - Manchester United: 1.

SEVILLA VE SALZBURG DENGEYİ BOZAMADI

G Grubu'ndaki Sevilla-Salzburg maçında da rekor çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında hakem tam dört kez penaltı noktasını gösterdi. Bu ,Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçtaki en fazla penaltı çalınan karşılaşma oldu.

Ancak penaltı vuruşlarından sadece Luka Sucic ve Ivan Rakitic gol buldu. Ev sahibi Sevilla'da En Nesyi 50. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İki takımın da kalan dakikalardaki çabası sonuç vermedi ve maç 1-1 sona erdi.