Acun Ilıcalı, Sergen Yalçın'ın açık kanaldan yayın çağrısına olumsuz yanıt verdi

14 Eylül 2021 Salı, 21:17

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı Borussia Dortmund mücadelesi öncesi basın toplantısında Acun Ilıcalı'ya seslenen Sergen Yalçın, maçın şifresiz yayımlanması konusunda istekte bulunurken Acun Ilıcalı'dan cevap geldi.

Haber Global'de yayımlanan Az Önce Konuştum programının konuğu olan Acun Ilıcalı, maçın TV8'den yayınlanması talebine olumsuz yanıt verdi.

"SERGEN'İN İSTEĞİ GÖNLÜNDEN GELEN BİR İSTEK"

"İnsanların istekleri normal olabilir, saygısızlık etmeyeyim. Sergen Hoca çok sevdiğim, başarısıyla mutlu olduğum bir insan. Sergen'in isteği gönlünden gelen bir istek. İstek var, istek var. Ben de bir maç izliyorum, şu oyuncu oynasın istiyorum. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gelirini nereden elde ediyor? UEFA, bizim yayın hakkı olarak ödediğimiz paraları kulüplere dağıtıyor. Yarın Beşiktaş maçını izlerken 'Şu oyuncu oyuna girsin' diye düşünüp istesem, Sergen onu hayata geçirebilir mi? Dolayısıyla burada herkesin kendi alanında, kendi işi var."

"HADİ BİR MAÇ BEDAVA YAYINLADIM"

Şifresiz yayın istediğini anlıyorum ama insanlar Exxen'e destek olsun ki, biz de kulüplere destek olabilelim. Benim de seyircilerden bir isteğim var. Bizi destekleyin biz de kulüplerimizi destekleyelim. 6 yıldır bedava yayınlanmıyor Şampiyonlar Ligi, 6 yıldır bedava yayınlanmayan Şampiyonlar Ligi hadi Acun bedava yayınla... Hadi bir maç bedava yayınladım. İkinci maç ne olacak? Sistem ne? Öbür maçta üye olmayacaklar mı?

"EMRE BELÖZOĞLU ŞİMDİLİK BİR MAÇ İÇİN YORUM YAPACAK"

Öte yandan ilk olarak Ajansspor'un duyurduğu Exxen'de yayınlanacak Barcelona-Bayern Münih karşılaşmasında yorumcu olarak görev alacak olan Emre Belözoğlu'na da değinen Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Emre Belözolğu, Avrupa kulüplerinden önemli teklifler aldı, gel bizimle çalış diye. Şimdilik bir maç için bize yorum yapacak. Sonra duruma bakacağız."