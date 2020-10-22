Ronaldo'ya yapılan ikinci test de pozitif!
Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'ya yapılan ikinci koronavirüs testi pozitif çıktı.
Marca'nın haberine göre Cristiano Ronaldo'ya yapılan ikinci koronavirüs testi pozitif çıktı. Ronaldo, 28 Ekim'deki Juventus - Barcelona karşılaşmasında forma giyemeyecek.
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