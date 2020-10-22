Ronaldo'ya yapılan ikinci test de pozitif!

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'ya yapılan ikinci koronavirüs testi pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2020 Perşembe, 15:10
Ronaldo'ya yapılan ikinci test de pozitif!
Abone Ol google-news

Marca'nın haberine göre Cristiano Ronaldo'ya yapılan ikinci koronavirüs testi pozitif çıktı. Ronaldo, 28 Ekim'deki Juventus - Barcelona karşılaşmasında forma giyemeyecek.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler