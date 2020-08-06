Rönesans Grup’un kazandığı ihalenin kapsamında ‘Yenişehir’in yolları da var

06 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Yap - işlet - devret (YİD) yöntemiyle yapılacak yollar incelendiğinde bir kısmının tartışmalı proje Kanal İstanbul kapsamında inşaa edilecek “Yenişehir”in yolları olduğu ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) CHP’li meclis üyesi Nadir Ataman “Yap - işlet - devret modeli ile ihale edilen yol ihalesi ile görüldü ki Kanal İstanbul Yenişehri görmek için bile vatandaş para ödeyecek” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, “Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi” YİD Modeli ile yapılması ihalesinin 21 Mayıs’ta yapılacağını duyurmuştu ancak ihale daha sonra 30 Haziran’a ertelenmişti.

30 Haziran’da yapılan ihaleye Rönesans Grubu ve Cengiz İnşaatı’ın teklif verdiği ifade edilmişti. Buna göre ihaleye RönesansGrup’u 8 milyar 393 milyon 65 bin 100 TL teklif verirken Cengiz İnşaat 9 milyar 295 milyon 812 bin 790 TL teklif verdiği kaydedilmişti.

‘VATANDAŞ PARA ÖDEYECEK’

İhaleyi Rönesans Grup’unun kazandığı belirtildi. İhalede tartışmalı proje Kanal İstanbul kapsamında inşaa edilecek olan Yenişehir yollarının da bulunduğu öğrenildi. İhalenin ardından proje YİD kapsamında yapılacak, işletilecek ve işletme süresi sonunda da devlete devredilecek.

Proje tamamlandığında, söz konusu yolu ya da hattı kullanmak isteyen araçlar da ilan edilecek “geçiş bedeli”ni ödeyecek. İhale kapsamındaki yolları inceleyen İBB’nin CHP’li meclis üyesi Nadir Ataman “Pandemi döneminde tarihi köprülerin ihalesinden sonra şimdi de projenin yolları ihale edildi. İlgili ihale edilen yollar incelendiğinde yolların Kanal İstanbul ‘Yenişehir’in yolları da olduğu görülüyor.

Kanal İstanbul inanılmaz bir hız ve acele ile ilerliyor. Ne pandemi dinliyor ne de kriz. YİD modeli ile ihale edilen yol ihalesi ile görüldü ki Kanal İstanbul Yenişehri görmek için bile vatandaş para ödeyecek” diye konuştu.

MASKELİ İHALE

Kanal İstanbul projesinin etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin korunması ve taşınması işi için koronavirüse rağmen 26 Mart’ta ihale yapılmıştı. “Etüd proje hizmet alımı” ihalesinin tahmini bedeli 566 bin 649 TL olarak açıklanmış. İhaleye 5 teklif sunulmuştu. Yaklaşık yarım saat süren ihale sırasında salonda salgına karşı alınan önlemler dikkat çekmişti. Teklif sunan firma temsilcileri salonda tek tek oturmuş ve ihale komisyonu üyeleri de maske ve eldiven takmıştı.