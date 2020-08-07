Roscosmos yayınladı: Patlama sonrası uzaydan böyle görüldü
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda şiddetli patlama sonrasının uzaydan çekilen fotoğrafını yayınladı.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda şiddetli patlama sonrasının uzaydan çekilen fotoğrafını yayınladı. Beyrut'ta, 2 bin 750 ton amonyum nitrat infilak etmiş, şiddetli patlama sonucunda en az 137 kişi ölmüş ve yaklaşık 5 bin kişi yaralanmıştı.
Roscosmos'un sosyal medya hesabında patlama öncesi ve sonrası 2 fotoğraf paylaşıldı. Dikgazete'den Fuad Safarov'un aktardıklarına göre; fotoğrafın altına, "4 Ağustos 2020'de Beyrut limanında meydana gelen patlamanın ardından. Rus 'Kanopus-V' uydusunun fotoğrafı" yazıldı.
İşte o fotoğraf:
Görsel: Rusya Federal Uzay Ajansı
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