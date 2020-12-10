Rouletabille, siyahlı kadınla yüzleşiyor

10 Aralık 2020 Perşembe, 13:24

“En iyilerden biri…”

Agatha Christie

Kapalı-oda türünün öncülerinden ve çağdaş polisiyenin başyapıtlarından biri olan Sarı Odanın Esrarı’nda tanıştığımız kahramanlar, yeni bir gizem perdesinin, - bu sefer daha karanlık bir perdenin - ardında tekrar bir araya geliyor.

Mathilde Stangerson ve sevgilisi Robert Darzac henüz evlenmiş ve kısa zamanda sırlarla dolup taşacak Herkül Şatosu’na yerleşmiştir. Burada, sürpriz bir şüphelinin parmağı olan esrarengiz bir vakayı aydınlatmaya çalışan muhabir dedektif Rouletabille, bir yandan kendi geçmişiyle ve anılarında önemli bir yer kaplayan Siyahlı Kadın’la da yüzleşecektir. Operadaki Hayalet’in de yazarı olan Gaston Leroux, bu romanda polisiyeyi gotik bir atmosferle ustaca kurguluyor. Siyahlı Kadının Parfümü, Sarı Odanın Esrarı’ndaki kahramanları barındırdığı gibi, bağımsız bir macera olarak okunma özelliğini de taşıyor.

Siyahlı Kadının Parfümü / Gaston Leroux / Çev.: Birsel Uzma / Çınar Yay. / 368 s.