08 Aralık 2020 Salı, 06:00

Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği Başkanı Veteriner Hekim Erkut Gören, kedilerin birçok metabolizma hastalığını gizleme ve mevcut duruma adapte olabilme özelliğine sahip olduklarını belirterek “Düzenli ziyaretlerin yapılmaması koruyucu hekimlik hizmetlerinden yararlanılamaması sonucunu doğurur ki birçok olumsuz durumun tespit edilememesi sonucu daha ağır ve geri dönüşümsüz sağlık problemlerinin oluşmasına olanak sağlayıp ölümcül sonuçlar oluşturabilmektedir. En önemli noktalardan biri de ‘Onların sağlığı bizim sağlığımız’ demektir” diye konuştu.

Gören, “Böbrek fonksiyonlarının yarısını yitirmiş kedide hiçbir olumsuzluk gözlenemeyebilir, ancak rutin yapılan kan analizlerinde bu durumun tespiti yapılabilmektedir” dedi.

DESTEK BÜYÜK

Royal Canin Türkiye “Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” kampanyası başlattı. İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Kedi Hekimliği Derneği, Kedici Veteriner Hekimler Derneği, Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği ve Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği kampanyaya destek veriyor.

KEDİ SAHİPLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN 5 KURAL

- Düzenli olarak veteriner hekim ziyaretlerinin yapılması.

- Beslenme konusuna gereken önemin verilmesi.

- Ev içi günlük hijyen ve bakımlarının düzenli yapılması, mama ve su kabının günlük mutlaka yıkanması, tuvalet kabının sürekli temiz kalmasının sağlanması.

- Tüy bakımlarının günlük yapılması.

- Birden fazla kedi bulunan evlerde kedi sayısının bir fazlası besleme alanı ve tuvalet temin edilmesi, besleme alanıyla tuvaletin yan yana bulundurulmamasına hayvan sahiplerinin dikkat etmesi.