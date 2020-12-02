RTÜK Başkanı'ndan CHP'li Başarır açıklaması

02 Aralık 2020 Çarşamba, 19:52

Şahin, "Yayıncılık alanında kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize karşı yapılan hakaretlere asla geçit vermedik, vermeyeceğiz. Şehit kanlarıyla sulanan topraklarımızı koruyan Peygamber Ocağımız olan ordumuzla ilgili söylemlerde azami dikkat gösterilmelidir. Sorumlu yayıncılığın gereği budur" dedi.