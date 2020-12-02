RTÜK Başkanı'ndan CHP'li Başarır açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter’daki hesabından, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın konuk olduğu programın ardından verdiği üst sınır cezaya ilişkin açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2020 Çarşamba, 19:52
RTÜK Başkanı'ndan CHP'li Başarır açıklaması
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Şahin, "Yayıncılık alanında kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize karşı yapılan hakaretlere asla geçit vermedik, vermeyeceğiz. Şehit kanlarıyla sulanan topraklarımızı koruyan Peygamber Ocağımız olan ordumuzla ilgili söylemlerde azami dikkat gösterilmelidir. Sorumlu yayıncılığın gereği budur" dedi. 


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