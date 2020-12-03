RTÜK, Sayıştay açıklamasını haberleştiren Cumhuriyet’i BİK’e şikâyet etti

03 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Cumhuriyet, 8 Ekim tarihli sayısında, RTÜK’ün Sayıştay haberleriyle ilgili yaptığı “Henüz sonuçlanmamış Sayıştay raporlarını kullanarak devlet kurumlarını yıpratmaya yönelik habercilik anlayışından vazgeçilmelidir. Yanlışta ısrar edilmesi durumunda bunun hukuki sonuçlarının olacağını hatırlatıyoruz” açıklamasını gazetemiz “RTÜK’ten basına tehdit” başlığı ile haberleştirmiş, çizerimiz Zafer Temoçin de konuyla ilgili bir karikatür hazırlamıştı.

Haberin ardından RTÜK, Basın Ahlâk Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul Kararı’nın “Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez, iftira ve haksız isnat yapılamaz” maddesinin ihlali iddiasıyla BİK’e başvurdu. Başvuruyu değerlendiren BİK, konuya ilişkin gazetemize tebligat gönderdi. Basın Ahlak Esasları’na uymayan gazetelere resmi ilanların ve reklamların iki ayı geçmeyecek şekilde kesilebileceği belirtilen tebligatta, Cumhuriyet’ten konuya ilişkin savunma istendi.

‘GAZETECİLİK YAPMIŞTIR’

Konuya ilişkin gazetemize konuşan RTÜK Üyesi Okan Konuralp, “Cumhuriyet gazetesinin haberi ve karikatürü, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar ve içtihatlarınca güvence altına alınmış olan fikir ve ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü ihlal edici bir yayın değildir” dedi.

Yaşananın bir baskı örneği olduğunu belirten Konuralp, “Belli ki RTÜK Başkanlığı, BİK yoluyla görev ve sorumluluk alanı dışındaki yayın kuruluşları üzerinde de bir baskı oluşturmaya çalışmaktadır. Unutulmamalıdır ki Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapar. Haliyle Sayıştay denetimleri rapor haline geldiği an itibariyle haber değeri kazanır. Dahası, RTÜK’ün yaptığı gibi Sayıştay raporlarının haberleştirilmemesine yönelik açıklamaların kendisi de haberdir. Yapılan gazetecilik faaliyetidir” dedi.