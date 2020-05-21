RTÜK, Sevda Noyan ile ilgili kararını yarın verecek

21 Mayıs 2020 Perşembe, 17:24

CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, “Cebimde listem hazır. Ailemiz 50 kişiyi götürür” diyen Sevda Noyan ile ilgili kararını yarın verecek.

Taşçı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Cebimde listem hazır. Ailemiz 50 kişiyi götürür” diyen Sevda Noyan’ın sözleriyle ilgili RTÜK kararını yarın verecek. İzleme Dairesi raporunda, programa “yayınlar toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” maddesinin ihlalinden ceza istedi.”