RTÜK tehdidi 10 gün sonra fark etti!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ülke TV'de ölüm tehditleri yağdıran Sevda Noyan hakkında 10 gün bekledikten sonra açıklama yaptı. Açıklamada, "İlk kurul toplantısında gereği yapılacaktır" denildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimsenin kuşkusu olmasın daha önce pekçok örnekte olduğu gibi RTÜK kuruluş amacına uygun olarak ilk kurul toplantısında gereğini yapacaktır" dedi.
Açıklamada ayrıca, "Sevda Noyan'ın söylemleri RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemez. Hukuk dışı çağrılar ve şiddeti teşvik, taviz vermeyeceğimiz kırmızı çizgimizdendir.İlgili uzman raporu Üst Kurul gündemine geldiğinde RTÜK olarak söz konusu söylemlerin bir televizyonda yayınlanmasının gereği ne ise yapılacaktır" denildi.
Ülke TV’de Esra Elönü‘nün sunduğu “Arafta Sorular” programında 'ölüm listesi' olduğunu söyleyen ve komşularını tehdit eden Sevda Noyan hakkında RTÜK'ten herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekmişti.
Sevda Noyan “15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür. Onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda maddi ve manevi olarak. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede var 3-5. Benim listem hazır açıkçası”gibi infaal yaratan ifadeler kullanmış, programı sunan Esra Elönü ve TV yönetimi yayına herhnagi bir müdahelede bulunmamıştı.
Söz konusu sözlere ilişkin gözler RTÜK'e çevrilmiş ancak RTÜK Başkanı mazeret bildirerk üst kurul toplantısına katılmamış, Noyan'ın tehditleri kurulun gündemine alınmamıştı.
Tüm bu gelişmelerin ardından 10 günün sonunda RTÜK'ten Noyan'a ilişkin bir açıklama geldi.
İşte o açıklama:
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