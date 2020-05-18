RTÜK muhalife düşman!

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

Ülke TV’de Esra Elönü‘nün sunduğu “Arafta Sorular” programında 'ölüm listesi' olduğunu söyleyen ve komşularını tehdit eden Sevda Noyan'ın sözleri tartışılmaya devam ediyor. Söz konusu tehditler hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) herhangi bir adım gelmezken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Noyan’ın “15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür” tehditleri hakkında "Çok büyütülecek bir konu değil" açıklamasını yaptı.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, tartışmaların odağındaki kurumun TV kanallarına verdiği cezaları ve yaptırımları raporlaştırdı. Buna göre, son 1,5 yıldır “muhalif” kanallara toplam 36 kez ceza kesilirken, iktidara yakın kanallara ise sadece iki kez uyarı ve bir kez idari para cezası verildi.

Duruma tepki gösteren Taşcı, “İktidarı sorgulayan kanallara 36 kez yaptırım kararı uygulayıp iktidara yakın pozisyon alanları uyarmakla yetinmek kimi kanalların korunup kollandığının kanıtıdır” dedi.

Taşcı, 1 Ocak 2019 ile 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılan üst kurul toplantılarında hangi yayıncılara ne kadar ceza verildiğini ve cezaların içeriklerini inceleyerek, bir rapor hazırladı. Rapora göre, iktidara yönelik eleştirel yayın yapabilen Halk TV, Tele 1, KRT ve Fox TV’ye, incelenen dönemde toplam 36 kez ceza kesildi.

Bu cezalardan 28’i idari para cezası olarak uygulandı. Kanallar, bu ceza karşılığında 11 milyon ödemek durumunda kaldı. 1,5 yıllık dönemde, Fox TV’de Fatih Portakal ile Ana Haber Bülteni’ne 3 kez program durdurma cezası verildi.

Aynı dönemde, Halk TV’deki Siyaset Kültürü programına 2, Medya Mahallesi’ne 5, Sözüm Var programına 5 kez olmak üzere toplam 12 program için durdurma kararına imza atan RTÜK, KRT’de yayımlanan Haber Merkezi programının ise 2 kez durdurulmasına karar verdi.

Taşcı’nın raporuna göre, son 1,5 yılda iktidara yakın ATV ve Ülke TV gibi kanallara birer kez uyarı, TGRT Haber’e de bir kez idari para cezası verildi.

RTÜK, TV Net, Kanal 7 ve A Haber’e ise bugüne değin herhangi bir ceza ve yaptırım kararı almadı. İncelenen dönemde Star TV’ye de herhangi bir yaptırım uygulanmazken, Show TV’ye 4 kez, Kanal D’ye ise 1 kez idari para cezası kesildi.

‘BABASININ ÇİFTLİĞİ DEĞİL’

Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in “Cumhurbaşkanımızın bir talebi olursa emir telakki ederiz” sözlerini anımsatarak, “Bu tablo her şeyi anlatıyor. RTÜK, cezalandırmayı bir sopa olarak kullanıyor.

İktidarı sorgulayan kanallara 36 kez yaptırım kararı uygulayıp iktidara yakın pozisyon alanları uyarmakla yetinmek, kimi kanalların korunup kollandığının kanıtıdır. Zaten RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, seçildiği günden beri Saray’a, iktidara yakın kimi kanalların koruyucusu gibi davranıyor” dedi.

Denetimlerde çifte standart olduğuna dikkat çeken Taşcı, yurttaşları ölümle tehdit eden Sevda Noyan’ın ifadelerine ilişkin de “Sözlerinin tek bir sözcüğünü muhalif bir kanalda, muhalif kimliğiyle bilinen biri söyleseydi anında cezası kesilirdi” dedi.

Son dönemde verilen program durdurmaların uygulanma yönteminde “yasadışı yollar” olduğunu söyleyen Taşcı, şunları kaydetti: “Eğer program durdurma cezası verilmişse, yayıncıya en az 15 gün süre verilir. Ama son cezaların uygulanmasında, mesainin bitimine dakikalar kala tebligat yapılarak, yayıncının yargıya gitmesi engelleniyor.

En son örneği Halk TV. Öğlen tebligat yapıldı, akşamki program durduruldu. Bugüne kadar RTÜK’te görülmemiş bir uygulamadır. Bunun adı düşman hukukudur. Halkın vergileriyle ayakta duran kurum ve kuruluşlar birilerinin babasının çiftliği değildir.”